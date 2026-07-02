Korkmazhan'ın kitabı Baf'ta tanıtılacak

Yazar Dr. Abdullah Korkmazhan’ın kitabı “Vretçalı Hoca Özker Özgür” ün Yunanca baskısı Baf’taki Edebiyat ve Sanat Evi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtılacak.

Ekinlikte, “Bizi ayıran dikenli tel, bizi birleştiren ortak gelecek” temalı iki toplumlu fotoğraf sergisi de yer alacak. Kıbrıslırum yurttaşlar ve okur ile bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak olan Yazar Dr. Abdullah Korkmazhan, kitap üzerine katılımcılar ile söyleşi de gerçekleştirecek.

Etkinlik 3 Temmuz Cuma saat 20:00’da Baf Edebiyat ve Sanat Evi’nde düzenlenecek.