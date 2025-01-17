Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Hayat pahalılığı % 11.12, asgari ücrete verilen artış % 7.5.

Kamu çalışanlarına, sosyal sigorta emeklilerine % 11.12.

Kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları farklı marketlerden mi alışveriş yapıyor? Özel sektör çalışanlarının alışveriş yaptıkları marketler daha mı ucuz? Ne oluyor? Bunun mantığı ne?

Yoksa "hükumet" pek çok başka konuda olduğu gibi önce 7.5'i açıklayıp, tepkilerin şiddetini ölçüp, "gerekirse itiraz üzerine 11.12'ye yükselirim, tepki gelmezse üstüne yatarım" mı diyor"?

Bu arada sosyal sigorta % 7.5 artış üzerinden yatırım alıp, % 11.12 üzerinden ödeme yapacak. Bu da ayrı bir konu!

"Alım gücünü yükseltmekle" övünmüştü bu "hükumet". Şimdi de hiç çekinmeden, "isterseniz güneye geçip oradan alışveriş yapabilirsiniz" diyor.

Personel giderlerini düşürerek piyasayı ucuzlatacağını mı sanıyorsun? Olmayacak! Yoksa girdi maliyetleriyle hiç uğraşmayarak ümüğünü sıktığın esnafı, işletmeleri personel giderleri aracılığıyla rahatlatmak mı düşüncen? Birinin ümüğünü bırakıp öbürünün ümüğünü sıkarak bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Zerre kadar umurundaysa yüzünü maliyetlere çevir!

Buralarda "şaşırttın" diye bir söz var ya hani! Gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar! Neyi, niçin yaptıklarını dahi bilmez durumdalar!