Ne zaman, nerede elektrik yok?

Elektrik Kurumu, yatırım eksikliği ve üretim yetersizliği nedeniyle bugün gerçekleştirilecek elektrik kesintisi saatleri ve bölgelerini duyurdu.

Açıklama şöyle:

Meltem Sonay

DEĞERLİ TÜKETİCİLERİMİZ

30 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLGELERDE, YATIRIM EKSİKLİĞİ VE ÜRETİM YETERSİZLİĞİ NEDENİ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

* YAŞANACAK KESİNTİLER YAKLAŞIK 1.5 SAAT OLACAK ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. AYRICA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLGELERDE YAŞANMASI ÖNGÖRÜLEN ELEKTRİK KESİNTİLERİ, DEĞİŞEN İHTİYACA GÖRE DAHA ERKEN ENERJİLENEBİLMEKTE VEYA HİÇ KESİNTİ YAPILMAYABİLİR. *

***BÖLGESEL OLARAK YAPILAN ÇALIŞMAYA GÖRE;

LEFKOŞA BÖLGESİ

19:00-20:30

Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı Bölgesi, Öztek Sitesi ve Civarı, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi, Oray 8 Apartmanları ve Civarı, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Yeni Yüzyıl Anaokulu bölgesi, Haspolat Arıtma Tesisleri ve civarındaki su kuyuları, Herakles TM civarı Yeni Arıtma güneyindeki Levent ve Bayur su kuyuları ve Askeriye Çelik Takımı (NOT:anons yapılmaycak), Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyuları , U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat, Dumlupınar’ın bir bölümü ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat sanayi bölgesine kadar, Haspolat Sanayi Bölgesinin tamamı, Haspolat, Haspolat Belediye Evleri. Kooperatif Gaz Çemberi civarı, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Levent İlkokulu Bölgesi, Demir Sokak Bölgesi (Gönyeli Alt Geçit ile Üst Geçit Arasında Kalan Bölge)., Merit Otel ve Civarı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Gürpınar, Yılmazköy

20:00-21:30

İbrahim İlkman Caddesi’nin Doğu ve Batısı (Şehit Çocuğu Arsaları), Gönyeli Belediye Binası ile Polis Okulu arasında kalan bölge, Polis Okulu, B.T.H.K. , Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, : Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi ve Margo Çiftliği Bölgesi, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Akıncılar, Gaziler, Öypaş Evleri, Toros Arsaları, Ali Çetin Beydola Arsaları, Fatma Kumser Arsaları, Mar/Ersalıcı Arsaları, Reha Apartmanları, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu ile Şht. Hüseyin Amca Caddesi arasında kalan bölge, Unifin Evleri – Atatürk Caddesi ile Şht. Hüseyin Amca Caddesi arasında kalan bölge, Düzyol sokak, Can Sokak ve civarları., A. Şahoğluları Ltd., Hamitköy ve Dumlupınar , Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Sera Fitness, Opel Plaza, Levent İlkokul, Ortaköy Pompa İstasyonu, Başkent Hastanesi Bölgesi, Kemal Şemiler Caddesi’nin (Metehan çemberi ile Mor Çember arasında kalan bölge) Kuzey ve Güneyi, Metehan Sosyal Konut Apartmanları, OMAĞ Apartmanları. , B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ve Civarı, Din İşleri Başkanlığı Civarı ile Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Başbakanlık Trafik Işıkları bölgesi, K.T Müteahhitler Birliği Binası, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı., Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Alevkayası

21:00-22:30

Haspolat Arıtma Tesisleri Civarı, Levent Kesimhane ve civarı, Levent Kesimhane ile Değirmenlik Çemberi arasında kalan bölge, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Atleks Sanverler Ortaokulu ve Civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir bölümü (Eski BRT bölgesi), Merkez Lefkoşa Bölgesi., Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Grand Pasha Otel ve Güneş Rezidans, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve Civarı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi, İrsen Küçük Orta Okulu ve Civarı, Levent Koleji ve civarı, Göçmenköy Cami ve Civarı., Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Concorde Hotel

MAĞUSA BÖLGESİ

19:00-20:30

Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir bölümü, Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi,

20:00-21:30

Sulu Çember, Önder AVM bölgesi, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir bölümü, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Yeni Boğaziçi köyü, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy

21:00-22:30

Büyük Sanayi, DAÜ çemberi-glapsides çemberi arasında kalan bölge, Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi ve DAÜ Güney Kampüsü, Salamis caddesi, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgesi

GİRNE BÖLGESİ

19:00-20:30

Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir Batı kısmı, Girne Öğretmen Evi ve Milli Arşiv, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi Bölgesi, Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu ile Bölgesi,

20:00-21:30

Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı , K’oğlu S Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, K'oğlu İlkokulu ve K'oğlu Telefon Santrali Bölgesi, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları, Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı, Dome Hotel ve Civarı, Çatalköy Futbol Sahası Bölgesi, Şah Market ve Civarı, Çatalköy Lemar Market ve Civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve Civarı, Anı Resturant Bölgesi, Serenli Hotel ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı, Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol Bölgesi, Merit Park Hotel, Mountain View Hotel Bölgesi, Kaya Palazzo Hotel Bölgesi , K'oğlu Kervansaray Bölgesi, Merit Park Hotel Bölgesi, Ersin Tatar villaları ve civarı, Kemal Pişmiş sokak ve Güneyi, Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi, Taşkent ve Dikmen Cemsa Evleri

21:00-22:30

Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi ve Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı ve Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi,G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi, Merit Royal Hotel, Alsancak Halk Plajı Bölgesi

İSKELE BÖLGESİ

19:00-20:30

Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya

20:00-21:30

Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü, Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü,

21:00-22:30

İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel,

GÜZELYURT BÖLGESİ

19:00-20:30

Serhatköy,Serhatköy Su Pompa İstasyonu,Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları , Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları , Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu

20:00-21:30

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları , Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu,

21:00-22:30

ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık,

LEFKE BÖLGESİ

19:00-20:30

Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları

20:00-21:30

Denizli, Gemikonağı, Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı,

21:00-22:30

Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Serhat İnay Apartmanı,Hakan Oran Sitesi ve civari,Velmer Hotel ve civarı ,Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları