Ne sayaç var, ne de yakıt… KIB-TEK’te sistem ÇÖKTÜ!

Fehime ALASYA

KIB-TEK’teki elektrik sayacı krizi sürüyor, bu durumdan mağdur olan emlakçılar ve müteahhitler ise öfkeli…

KIB-TEK’te ‘kalmadığı’ gerekçesiyle apartman dairesi ve standart müstakil evlere uygun tek fazlı elektrik sayaçları aylardır takılamıyor, sayaçların aylardır temin edilmesini bekleyenlerin mağduriyeti ise giderek büyüyor.

Hem emlakçılar, hem de müteahhitler, ‘mağduruz’ derken, KIB-TEK ise ‘sus pus!’

Apartman dairesi ve standart müstakil konutlara uygun tek fazlı elektrik sayaçları, KIB-TEK’in ‘elinde olmadığı’ gerekçesiyle aylardır takılmıyor.

Bu durumun konut teslimlerini olumsuz etkilediğini anlatan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “Aynı rezalet hala devam ediyor, yurt dışından arıyorlar, utanıyorum, yerin dibine giriyorum” dedi. EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ise “Yakıt da yok, malzeme de, sayaç da yok, personel de yok… Bu kurumu bitiriyorlar” yorumunda bulundu.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ise “Sadece sayaç değil birçok sıkıntı var, ne müşteri ne inşaatçı ne de emlakçı memnun” dedi.

KIB-TEK sus pus!

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit’e ulaşılamazken, KIB-TEK Genel Müdür Vekili Kamil Direl ise konuyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtsız bıraktı.

Direl, “Tüm sorunları çözmek için çalışıyoruz” diyerek, gerekli bilgi paylaşımı için Başbakanlık üzerinden yazılı talepte bulunulması gerektiğini kaydetti, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını da sözlerine ekledi.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Aynı rezalet hala devam ediyor, yurt dışından arıyorlar, utanıyorum, yerin dibine giriyorum”

“Aynı rezalet hala devam ediyor” diyen İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yurt dışından arayan acentelere verilecek bir cevap bulamadıklarını ifade etti.

Gürcafer, “Yurt dışından arıyorlar, utanıyorum, yerin dibine giriyorum. Tam bir rezalet, tam bir maskaralık.” dedi.

İki ay öncesinden ‘eğer bu iş uzayacaksa bırakın biz bu sorunu çözelim’ teklifiyle dönemin Bakanı Sunat Atun’a gittiklerini, kısa sürede sorunun çözüleceği sözünü aldıklarını anlatan Gürcafer, iki aydır hiçbir gelişme olmadığını dile getirdi.

“Sözün bittiği yerdeyiz, mazereti ve açıklaması yok”

Gürcafer şunları ifade etti:

“Uzayacaksa izin verin ben getireyim dağıtayım da bu rezillik ortadan kalksın. Bana bunu serbest piyasaya bırakıyoruz ve bu iş çözülecek dendi. Doğru bir yaklaşım ama olmadı. Her şey lafta kalıyor. Sözün bittiği yerdeyiz, mazereti ve açıklaması yok.

Yönetim Kurulu başkanı ve bakanı arayıp izin isteyeceğim, gidip kendim getireceğim. Taş devrine döndük, sayaç olan ve kullanılmayan evden alıp kullanacak olana takıyoruz.”

Elektrik Kurumu Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Yakıt da yok, malzeme de, sayaç da yok, personel de yok… Bu kurumu bitiriyorlar”

Elektrik Kurumu Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, “Bu kurumu bitiriyorlar. Durum, gidişat çok kötü…” diyerek, kurumun iş yapamaz noktaya getirildiğini anlattı.

Aylardır kurumda hiçbir malzemenin olmadığını kaydeden Özkıraç, “Yakıt da yok, malzeme de yok, sayaç da yok, personel de yok… Durum, gidişat çok kötü… Bu kafa ile toparlanamaz.” dedi.

Çalışanların da artık motivasyonunun kalmadığını yineleyen Özkıraç, “Bir teknisyen 3 kişilik iş yapıyor, 2 yıldır tek bir istihdam yapılmadı. 2018-2019 yıllarında 39 kişi alındı o kadar. 2 yıldır ihtiyacımız olan istihdamları söylüyoruz. 1 yılda 4 yönetim kurulu değişti, muhatap da yok. Üstelik bu işler bizi aştı, ülkenin sorunu haline geldi.” dedi.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur:

“Sadece sayaç değil birçok sıkıntı var, ne müşteri ne inşaatçı ne de emlakçı memnun”

Kıb-tek’e yapılan bazı ödemelerin karşılığını alamadıklarını anlatan Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “Müşteri de inşaatçı da emlakçı da memnun değil. KIB-TEK’te sistemin oturması gerek” dedi. Sattıkları tüm ürünlerden sorumlu olduklarını anlatan Sungur, bazı örnekler vererek işleyişin yolunda gitmediğini de anlattı.

“En önemli konu elektrik ücretleridir…

Elektrik sayaçları bir yana elektrik ücretlerinin ekonomik krize göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Sungur özetle şunları dile getirdi:

“Devletin memur maaşlarını bir yana bırakıp diğer hizmetlere de para ayırması gerektiği yönünde düşüncemiz. Yeni olan maliye bakanımızın bu olaylara çözüm getirmesini bekliyoruz.

Sadece elektrik sayaçları değil. Proje satıyoruz, sokak lambaları yanmıyor diye şikayet ediyor, biz bu hizmet için para ödüyoruz ama karşılığını alamıyorum.

Herkese duyuru yapıyorlar, 600 TL üzeri elektrikleri keseceğiz diyorlar, asgari ücret geçmeden fiyatlar yükseliyor. İnsanlar ihya olmadı ki binlerce TL üzerinde elektrik faturası ödesin…

Madem kriz yaşıyoruz, elektrik kesmeyi durdursunlar. Bu vatandaşa yazık... Asgari ücrete çalışan ailenin veya geliri düşük birinin elektrik faturasını ödeyemiyorsa bu elektrik kesilmemeli. Devlet, sosyal devlet görevini yerine getirmeli. Ayda 8 bin 600 TL alan birine 5 bin TL fatura gidiyorsa bunu nasıl ödesin? Devlet artık devlet özelliğini göstermeli. Vatandaş bu elektrik paralarını ödeyemiyor. Bu konuya çözüm bulunmalı. En önemli konu elektrik ücretleridir… Devlet orta sınıf insanlarımıza nefes aldıracak çözümler bulmalı”