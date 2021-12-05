‘Ne günlere kaldık’

Fehime ALASYA

Akaryakıt krizinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un “Gemi geldi, akaryakıt ikmalleri yapılıyor” açıklamaları sokağa yansımadı. Dün de gün boyu birçok petrol istasyonu önünde uzayıp giden kuyruklar ve kaos eksik olmadı.

Bazı istasyonlar kapılarını hiç açmazken, bazıları günlerdir olduğu gibi sınırlı sayıda farklı akaryakıt çeşitlerinin dağıtımını yaptı.

Günlerdir yaşanana sıkıntının çözülmesini bekleyen vatandaş ise ‘işe gidemez duruma geldiğini’ ifade ederek istasyonlara akın etti.

İstasyonlarda yaşanan yığılma sürerken Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal tarafından “ikmaller yapılıyor, tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” açıklaması yine de vatandaşı rahatlatmaya yetmedi…



“Paran olsa bile akaryakıt bulamıyorsun, bunlar iyi günlerimiz”

Ülkedeki demokrasinin bittiğini söyleyen Yalçın Şensoy, “Bu ülkenin çilesi hiç bitmeyecek, daha kötü günler bizi bekler. Hayat Pahalılığı zaten aldı başını gidiyor, her şeye zam, paran olsa bile akaryakıt bulamıyorsun.” diyerek isyan etti.

“Böyle giderse toplu taşıma Pazartesi duracak”

Toplu taşımacılık yaptığını anlatan Mustafa Dağgül, iki haftadır akaryakıtla ilgili sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, iş yaşamında da mağdur olduklarını anlattı.

“Arkadaşımız, tırcıdan kamyoncudan akaryakıt rica ettik ve geri vermek üzer akaryakıt alarak bu güne dek idare ettik” diyen Dağgül, hafta sonu bu sıkıntının giderilmemesi durumunda Pazartesi toplu taşımanın tamamen duracağını belirtti.

Çok ciddi miktarlarda zam yapılacağı söylentisi duyduklarını da anlatan Dağgül, “Bu bizi kurtarmaz, devlet bir an önce buna el atmalı” şeklinde konuştu.

“Zam geleceği için bunu yapıyorlar”

“Akaryakıt da artık kara borsaya mı düşüyor?” diye soran Taceddin Dilin, herkesin kendi çıkarı için mücadele verdiğini dile getirdi. Dilin, “Zam geleceği için bunu yapıyorlar, bir nevi ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Geçen sefer de benzer durumlar yaşandı, zam geldi, sonra düzeldi.” dedi.

“21. Yüzyılda bu halka reva değil”

Dikmen’den benzin almak için yola çıktığını anlatan Özdem Denizkurdu, yol üzerinde geçtiği iki benzin istasyonunun da kapalı olduğunu anlattı. Soluğu Lefkoşa’da alan Denizkurdu, “Akaryakıt bulamazsam yolda kalacağım, Pazartesi de işe gidemeyeceğim” endişesiyle geldiği Alpet Petrol İstasyonu’nda uzun süre kuyrukta bekledikten sonra benzin alabildiğini anlattı.

Denizkurdu, “21. Yüzyılda bu halka reva değil” şeklinde konuştu.

“Yönetimde büyük bir zafiyet var, vatandaş bunu hak etmiyor”

Arabasındaki benzinin bitmek üzere olduğunu anlatan Ammar Yıldız, iki gündür acil bir duruma karşı sakladığı benzinin de artık tükendiğini, mecburen uzayıp giden kuyruğa girmek zorunda kaldığını anlattı. Yıldız, “Acil biri durum olsa evden çıkamayacağım, üç gündür sıkıntı çekiyoruz, yönetimde büyük bir zafiyet var bence.” diyerek vatandaşın bu durumu hak etmediğini ifade etti.

Yıldız, “Herkes vergisini veriyor, ülkesini seviyor, daha iyi yaşam şartı hak ediyor.” yorumunda bulundu.

“Böyle hayat mı olur?”

Su dağıtımcısı olan Enver Kurtdağı, günlerdir bu sıkıntıyı yaşadığını anlatarak ‘zam beklentisini’ işaret ediyor, “Böyle hayat mı olur?” diye soruyor… Günlerdir işinin aksadığını da anlatan Kurtdağı, sıkıntının kalıcı çözüme kavuşturulmasını istiyor.

“Bizi rezil ettiler, perişan ettiler”

Hükümetin görevini layıkıyla yerine getiremediğini işaret eden bir diğer vatandaş Hamit Mercan ise, “Bizi rezil ettiler, perişan ettiler, halkı düşünen kimse yok” diyerek daha kötü günlerin bizi beklediği öngörüsünde bulunuyor.

“Hükümetimiz sağ olsun”

Seyyar oto yıkamacı olan İsa Hekimoğlu, günlerdir işi aksayan emekçiler arasında… “Sıfırı da tükettim” diyen Hekimoğlu, akaryakıt kuyruğunda benzini bitmesin diye aracını söndürerek tasarruf ediyor. İki gündür işe çıkamadığını anlatan Hekimoğlu, “Hükümetimiz sağ olsun” diyor…

“Herkes bize imreniyormuş, acaba neyimize imreniyorlar?”

“Kaç gündür arabada mazot yok, dışarı çıkmaya korkar olduk” diyen Seval Birtek, çocuklarına süt bile bulamadığı günler olduğunu anlatıyor. “Herkes bize imreniyormuş, acaba neyimize imreniyorlar?” diye soran Birtek, imrenilecek bir ada yaratılmadığını dile getirdi.

İstanbul’dan gelen Bağ: “Biz battık sizi de bizle beraber batırdık, özür dileriz”

Akaryakıt kuyruğunda olan Ali Bağ, İstanbul’dan geldiğini ifade ederek, “Bizim yüzümüzden sizler de mağdur oluyorsunuz” diyor. Ülkedeki gözlemlerini de sorduğumuz Bağ,“Biz battık sizi de bizle beraber batırdık, özür dileriz” yorumunu yaptı.

Akaryakıt fiyatları 5 günde 1 düzenlenebilecek

Bakanlar Kurulu, “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü"nü onayladı.

Karara göre, fiyatlandırma hesaplaması, akaryakıt borsasının ve doların ani yükselmesi nedeniyle oluşan aşırı maliyetlerin kontrol edilebilmesi için 6 ay geçerli olmak üzere 5 iş günü ile 15 iş günü arasında bakanlığın uygun göreceği iş gününde hesaplanarak, yapılacak.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’ye göre, Bakanlar Kurulu, Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası’nın 9’uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğünü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayınlanmasına karar verdi.

Onaylanan tüzüğe göre, esas tüzüğün 5’inci maddesi kuralları gereğince yapılacak fiyatlandırma hesaplaması, akaryakıt borsasının ve doların ani yükselmesi nedeniyle oluşan aşırı maliyetlerin kontrol edilebilmesi için 6 ay geçerli olmak üzere 5 iş günü ile 15 iş günü arasında bakanlığın uygun göreceği iş gününde hesaplanarak, yapılacak.

Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal:

“İkmaller yapılıyor. Tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak”

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, benzin istasyonlarına ikmallerin yapıldığını belirterek, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

Çağdal, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) dün yaptığı açıklamada birçok benzin istasyonuna ikmal yapıldığını, gün içerisinde her istasyonda benzin ve mazot olacağını söyledi.

Levent Çağdal, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

Ülkede, 1 Aralık'tan beri akaryakıt tedarikindeki sorun nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Akaryakıt istasyonlarında bazı petrol ürünleri bittiği için satışı yapılamıyor. Sabah saatlerinde akaryakıt istasyonlarının önlerinde araç kuyrukları da gözlemlendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun önceki gün yaptığı açıklamada, ülkedeki yakıt sıkıntısının giderildiğini Alpet’in yakıt gemisinin adaya geldiğini ve tedarikin tamamlandığını, K-Pet’in gemisinin de önceki gün ülkeye varacağını bildirmişti.

Art arda gemi varışlarının planlandığını da söyleyen Bakan Atun, her iki şirketten de önümüzdeki haftaya denk gelecek şekilde ikişer geminin daha gelişinin planlanmasını istediklerini ve bunun teyidini aldıklarını ifade etmişti.



Petrol istasyonlarında salon araç yanında, otobüs, su tankeri, dağıtım şirketi gibi iş araçları da çoğunluktaydı.



Vatandaş istasyonda benzin alırken, diğer yandan akaryakıt ikmali devam ediyor.



Kendini güvenceye almak isteyen bazı vatandaşlar bidonlarla da benzin aldı.

Başbakan’dan ırkçı yaklaşım: Yaptırım yok ama önce Kıbrıslı Türklere benzin verilsin

Akaryakıt fiyatları 5 günde 1 düzenlenebilecek

Benzin istasyonlarına ikmal yapılıyor