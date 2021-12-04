Benzin istasyonlarına ikmal yapılıyor

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, benzin istasyonlarına ikmallerin yapıldığını belirterek, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Çağdal, birçok benzin istasyonuna ikmal yapıldığını, gün içerisinde her istasyonda benzin ve mazot olacağını söyledi.

Levent Çağdal, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

Ülkede, 1 Aralık'tan beri akaryakıt tedariğindeki sorun nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Akaryakıt istasyonlarında bazı petrol ürünleri bittiği için satışı yapılamıyor. Sabah saatlerinde akaryakıt istasyonlarının önlerinde araç kuyrukları da gözlemlendi.