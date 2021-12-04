Başbakan’dan ırkçı yaklaşım: Yaptırım yok ama önce Kıbrıslı Türklere benzin verilsin

Güneyden benzin almak için aşırı bir talep ortaya çıktığını söyleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Güneyden gelenler depoyu doldurup öyle gidiyorlar, o nedenle öncelik kendi yurttaşlarımız gelir, öğleden sonra benzin istasyonlarına ricada bulundum, öncelik kendi yurttaşlarımıza benzin versinler, büyük oranda uyuluyor, bizim insanlarımız birkaç yüz liralık benzin alıyor, onlar dolduruyor, tedarik anlamında sıkıntı var” dedi.

Sucuoplu bu açıklamaları BRT’de yaptı, “Öncelik kendi yurttaşımızdır, bizim 1 milyonluk güneyi doyurmak şansımız yok” dedi.

Sucuoğlu’na göre pazartesi günü yeni sevkiyatla sorun ortadan kalkacak. “Onlar euro versin, gelsin alsın da benim vatandaşın alamadıktan sonra anlamı yok” diyen Sucuoğlu, birkaç gün daha dikkat etmek gerektiğini ifade etti.