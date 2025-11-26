“Ne doktor ne eczacı düşmanıyız. Kimse kimseyi keyfine tutuklamadı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 40 milyon TL’lik artışla 19 milyar 523 milyon 986 bin TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde devam eden 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'yla ilgili görüşmelerde bugün Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini onaylandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi yarın saat 10.00’da başlayacak toplantısında Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu ve Genel Tarım Sigortası Fonu bütçelerini ele alacak.

Hasipoğlu: "Bütçe artırıldı"

Milletvekillerinin ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bakanlığın sorumlu olduğu alanlara ilişkin soruları yanıtladı.

Oğuzhan Hasipoğlu, yeni bütçeyi, çalışma hayatı, yurttaşların ihtiyaçları ve sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği kapsamında hazırladıklarını kaydetti.

Hasipoğlu, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar gibi iki büyük fona sahip olan bakanlığın 2025 yılında 5 milyar TL civarında olan bütçesinin bu yıl yüzde 300'lük bir artışla 19 milyar TL’ye çıkartıldığına işaret etti.

Kalkanlı Yaşam Evi hakkında konuşan Hasipoğlu, 48 hasta olan bakım evinde 30 hasta bakıcı çalıştığını söyledi. Hasipoğlu, istihdamların özel şirketler aracılığıyla yürütüldüğünü bakım evinde sağlık hizmeti personellerinin hizmet verdiğini belirtti.

26 çalışanı olan Lapta Huzurevi’nin, bir otelle imzaladığı “kullanım akdi”yle bir otele taşındığını ancak kira verme yerine bölgede bakanlığa ait bir yere taşımayı hedeflediklerini söyleyen Hasipoğlu, yeni binanın ilk katının bittiğini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da bu konuda ek bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi 2026 yılı bütçesinde 240 milyon TL’nin Lapta Huzurevi için bloke edildiğini aktardı.

“Sınırüstü Bakımevi’ni devlet kontrolüne almak istiyoruz”

Oğuzhan Hasipoğlu, Sınırüstü Bakımevi’nin artık devletin kontrolünde almak istediklerini belirterek, binanın hazır olduğunu ve yıl içerisinde personel alımı yapılması halinde bakımevini 2026'da faaliyete geçebileceğini söyledi.

Bu projenin gerçekleştirilmesi için ek bir bütçe talep eden Hasipoğlu, projenin toplamda 46 milyon TL’lik bir bütçeye ihtiyaç olduğunu, bunun 13 milyonunun ise bakımevine yapılacak ödeneklerle karşılanabileceğini söyledi.

İlaca erişim konusuna ilişkin soruları yanıtında, Sağlık Bakanlığı'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde kurulan sisteme entegre olacağını kaydeden Hasipoğlu, bu şekilde vatandaşın nereden hangi ilacı aldığının görülebileceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat da söz alarak, ilaç alımında önceliğin kamuda olacağını, ilacın olmadığı durumlarda sisteme düşülmesi halinde özel eczaneye gidileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim'in, sistemin denetlenebilirliği hakkında endişelerini dile getirmesi üzerine, “karşılıklı güven” vurgusu yapan Serhat, ilaç takip sisteminin hayata geçirilmesiyle bu sorunların ortadan kalkacağını dile getirdi. Besim ise, karşılıklı güven noktasında bakanlık ve eczacıların yaşadığı olayları anımsatarak, sağlam kurulmaması halinde sistemin bakanlığın başına kalacağı uyarısında bulundu. Besim konuşmasında, sahte reçete soruşturmasına yönelik eleştirilerde de bulundu

Gardiyanoğlu: "Kimse kimseyi keyfine tutuklamadı"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Besim’in “sahte reçete soruşturmasına" ilişkin sözlerini eleştirdi.

Soruşturmalara ilişkin eleştirilerin geçen yılki bütçe konuşmalarında da ele alındığını kaydeden Gardiyanoğlu, yoğun çalışmalar ve görüşmeler sonucunda sürecin başlatılması kararı alındığını belirtti. Gardiyanoğlu, reçetelere ilişkin bazı eczanelerde tespit edilen usulsüzlükler hakkında örnekler vererek, “Ne doktor ne eczacı düşmanıyız. Kimse kimseyi keyfine tutuklamadı.” dedi.

Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi ile şu an 212 eczacının sözleşmesi bulunduğuna işaret ederek, tutuklanan ve serbest kalan eczacıların da sisteme güvenerek sözleşme imzaladığını belirtti. Yeni kurulacak sistemin bakanlığı zarara uğratabileceği yönündeki endişelerini dile getiren Gardiyanoğlu, kamuda olmayan ilaçların sisteme girişinde denetimin olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, bu konuda milyon TkL'lik bir zarar oluşabileceği uyarısında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, bu sıkıntıların şeffaf bir sistemle aşılabileceğini vurguladı.

Birinci, ilaç eksikliğine işaret etti

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de söz alarak, “sahte reçete” olayına değindiği konuşmasında, "bazı karar ve eylemler zamanında yapılmış olsaydı, bugünkü durumda olunmayacaktı" eleştirisinde bulundu.

İlaç erişimde yaşanan sıkıntılardan da bahseden Birinci, “Pandemi döneminde yaşanmayan ilaç eksikliği bugün yaşanıyor. Kanser hastaları ilaç bulamıyor, tedavileri aksıyor" dedi. Bakanlığa koordinasyon çağrısında bulunan Birinci, hastaların doktor ve ilaç peşinde koşmaktan daha çok hasta olduğunu belirterek, her yıl aynı konuların konuşulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Hasipoğlu: "İŞKUR ile bir entegre sistem için çalışmalarımız var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yeniden söz alarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile bir entegre sistem için çalışmaları olduğunu belirtti. Hasipoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın emeklilik yaşının 55’e çekilmesine ilişkin önerisine değinerek, şu an için bunun mümkün olmadığını ve bu değişikliğin “hesap kitap işi” gerektirdiğini söyledi.

İhtiyat Sandığı’nın 2023 yılında düşen aktif büyüklüğünün son yıllarda doğru yönetimle yeniden yükseldiğini kaydeden Hasipoğlu, istihdam destek primlerinin birçok sektörde olduğunu söyledi. Hasipoğlu, yeni iş kuran kadınlara yüzde 100 prim desteği verildiğine işaret etti.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 40 milyon TL’lik artışla 19 milyar 523 milyon 986 bin TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi ve komite bugünkü çalışmalarını tamamladı.