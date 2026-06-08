NATO jetleri Letonya hava sahasında Rus İHA'sı düşürdü

Letonya, hava sahasına giren birinsansız hava aracının (İHA) NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Letonya ordusundan yapılan açıklamada, İHA'nın NATO Baltık Hava Polisliği misyonu kapsamında Litvanya'da konuşlu Fransız savaş uçakları tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Rusya'dan geldiği belirtilen ancak türü hakkında bilgi verilmeyen araca ilişkin Letonya ordusu, "Rusya'nın elektromanyetik savaşının bir sonucu olarak Letonya hava sahasına girdiği" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada Letonya ordusunun hesabından yapılan paylaşımda, "Müttefik savaş uçakları Letonya hava sahasına giren bir İHA'yı başarıyla düşürdü" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna savaşının yayılması endişesi artıyor

Rusya ve Belarus ile sınırdaş olan Letonya, hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi. Son aylarda Letonya'da benzer olayların sayısı artış kaydediyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın kuzeybatısındaki hedefleri vurmak için kullandığı uzun menzilli İHA'lar, birkaç kez Letonya'nın hava sahasına girerek düşmüştü.

Bu olaylarda bugüne kadar önemli bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak siyasi bir krize yol açarak Letonya'da hükümet değişikliğine neden oldu.

Son aylarda Rusya'ya saldırılarını yoğunlaştıran Ukrayna'nın İHA'ları Finlandiya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahalarına da girmişti.

Bu gelişmeler, Ukrayna'daki savaşın NATO'nun kuzey sınırlarına yayılmaya başladığı endişesine yol açıyor.

Geçen ay da NATO'ya ait bir askeri jet, Estonya üzerinde Ukrayna'ya ait olduğundan şüphelenilen bir İHA'yı düşürmüştü.