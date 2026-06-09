“Narenciyede de sütte de üretici sıkıntılı”

CTP Milletvekili Fide Kürşat, üretim sektöründe artan girdi maliyetlerinin narenciye, süt, sebze ve meyve üreticilerini ciddi şekilde etkilediğini belirterek, hükümetin sezon başında verdiği sözlerin karşılık bulmadığını ifade etti.

Kürşat, Cypruvex’in mali durumu, narenciye alımları ve üreticilere yapılacak ödemeler konusunda Tarım Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Kürşat, uzun süredir üretim sektöründe artan maliyetlerin üreticileri zorladığını belirterek, hafta sonu Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde üreticilerle bir araya geldiklerini anlattı.

“Altın yıl denildi, üretici yine sıkıntılarla karşı karşıya kaldı”

Narenciye üreticilerinin bir süredir çeşitli sorunlarını dile getirdiğini kaydeden Kürşat, sezon başında Başbakan Ünal Üstel ve ekibinin bölgeye ziyaret gerçekleştirdiğini, Cypruvex yetkilileriyle birlikte sezonun “altın yıl” olacağını açıkladığını söyledi.

Cypruvex’in uzun süredir yapısal, mali ve idari sorunlar yaşadığını ifade eden Kürşat, kurumun piyasayı düzenleme ve üretici açısından güvence olma misyonundan uzaklaştığını daha önce de dile getirdiklerini belirtti.

Artan girdi maliyetlerinin narenciye sektörünü ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Kürşat, verilen desteklerin maliyetleri düşürmede yeterli olmadığını ifade etti.

“Kesimlerde partizanca davranıldığı iddia edildi”

Kürşat, Başbakan Üstel’in 18 Şubat’ta Cypruvex’in valensiya portakalının tonunu 19 bin TL’ye kadar satın alacağını açıkladığını ve bunun rekor fiyat olarak duyurulduğunu hatırlattı.

Bu açıklamanın ardından üreticilerin sıraya girdiğini belirten Kürşat, sezonun ilerleyen dönemlerinde sıra numaralarının önem taşımadığı ve kesimlerde partizanca davranıldığı yönünde şikâyetler ortaya çıktığını söyledi. Üreticilerin haksızlığa uğradığını düşündüğünü ifade eden Kürşat, Üstel’in daha önce sorunların tespit edilerek Tarım Bakanlığı tarafından bir plan ve program hazırlanacağını açıkladığını da hatırlattı.

“Cypruvex’in mali durumuna ilişkin veriler açıklanmalı”

Hazırlanacağı söylenen planın hangi aşamada olduğunu soracağını belirten Kürşat, Tarım Bakanı’ndan Cypruvex’in faaliyetlerine ilişkin detaylı verileri açıklamasını istedi.

Kürşat, kurumun ne kadar ürün aldığını, ne kadarını paketlediğini, ne kadarını sıktığını, ne kadar ürünün soğuk hava depolarında bulunduğunu, depolardaki ürünlerde bozulma veya çürüme yaşanıp yaşanmadığını, dalında kalan ürün miktarını ve ihracat rakamlarını öğrenmek istediklerini söyledi.

Kurumun mali durumuna ilişkin de bilgi talep eden Kürşat, piyasadan ne kadar alacağı bulunduğu, ne kadar ödeme yaptığı, borç miktarı ve kamuoyunda dile getirilen 800 milyon TL ile 1,5 milyar TL arasındaki zarar iddialarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

“Süt üreticileri de fiyat düzenlemesi bekliyor”

Narenciye üreticilerinin yanı sıra süt üreticilerinin de fiyat düzenlemesi beklediğini belirten Kürşat, çiğ süt fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi gereken dönemin geldiğini söyledi.

Arpa fiyatlarına ocak ayında yüzde 40 zam yapıldığını hatırlatan Kürşat, buna rağmen çiğ süt fiyatlarında enflasyonun altında bir artış gerçekleştirildiğini ifade etti.

Haziran ayına gelindiğini, işçilik, mazot, elektrik ve su maliyetlerinin yükseldiğini belirten Kürşat, süt üreticilerinin Tarım Bakanı’ndan randevu talep ettiğini ve sektörün yanıt beklediğini söyledi.