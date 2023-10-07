MyART Sanat Merkezi, "Gemilerde Talim Var" ve "Yaramaz Tilki" oyunlarını sahnelemeye başlıyor

MyART Sanat Merkezi, tüm adaya düzenli olarak tiyatro ulaştırma projesi kapsamında, bir Türk Edebiyatı klasiği olan "Gemilerde Talim Var" adlı tiyatro oyunu ve Milli Eğitim Bakanlığının yetkili kurumlarının verdiği uygunluk belgesine sahip "Yaramaz Tilki" isimli çocuk oyununu sahnelemeye başlıyor.

MyART Sanat Merkezi’nden verilen bilgiye göre, bu proje kapsamında,

“Yaramaz Tilki” isimli çocuk oyunu; Dipkarpaz, Erenköy, Derince, Mehmetçik, Geçitkale, Alsancak ve Beyarmudu’nda; “Gemilerde Talim Var” isimli oyun da Mehmetçik, Geçitkale, Alsancak, ve Beyarmudu’nda izleyici ile buluşacak.

İlk gösteriler Karpaz Belediyesi’nin sponsorluğunda, 9 Ekim Pazartesi saat 09.00'da, Dipkarpaz İlkokulu'nda, aynı gün saat 11.00'da Erenköy Kültür Merkezinde ve 10 Ekim Salı saat 09.00'da Derince Kültür Merkezi’nde çocuk oyunları sahnelenecek.