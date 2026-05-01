Mutfakta engeller kalktı, dayanışma büyüdü!

Toplumda dayanışmayı güçlendiren ve erişilebilir yaşam kültürünü destekleyen çalışmalar, bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımına katkı sağlıyor. Ortak üretim ve paylaşım odaklı etkinlikler ise bu farkındalığın yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor. Bu kapsamda, Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Turizm Araştırma Merkezi, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliğinde düzenlenen “Engelsiz Mutfak Atölyesi”, katılımcıları üretim ve paylaşım odaklı anlamlı bir etkinlikte buluşturdu.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nde yoğun katılımla gerçekleşen atölye çalışması; farklı yaş gruplarından dernek üyeleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden öğrenciler ve öğretim üyelerini bir araya getirdi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Dr. Günay Kibrit, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahtriye Altınay’ın katıldığı etkinlikte; mutfak sanatları aracılığıyla hem keyifli hem de öğretici anlar yaşandı. Birlikte üretmenin ve paylaşmanın ön plana çıktığı atölyede, erişilebilir mutfak uygulamaları konusunda farkındalık oluşturulurken, katılımcıların günlük yaşam becerilerini destekleyecek pratik bilgiler de paylaşıldı.

Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli:

“Kapsayıcılık ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayıcı bir yapı!”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, engelli bireylere yönelik bu tür etkinliklerin yalnızca bir sosyal sorumluluk çalışması olmadığını, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirdiğini vurguladı. “Engelsiz Mutfak Atölyesi”nin, bireylerin potansiyellerini ortaya koyabildikleri ve üretime katılabildikleri kapsayıcı bir alan sunduğunu belirten Prof. Dr. Bahçelerli, etkinliğin öğrenciler için de önemli bir öğrenme deneyimi yaratarak empati ve farkındalıklarını geliştirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Bahçelerli, bu tür çalışmaların, erişilebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına ve daha eşitlikçi bir toplumsal yapının oluşmasına katkı sağladığını kaydetti.

Prof. Dr. Zehra Altınay:

“Üreten bireyler ve güçlenen sosyal bağlar için çalışmalarımız sürecek!”

Prof. Dr. Zehra Altınay ise atölyenin, engelli bireylerin yalnızca destek alan değil, aynı zamanda üreten ve paylaşan bireyler olarak toplumda aktif rol alabileceklerini gösterdiğini söyledi. Günlük yaşamın merkezinde yer alan mutfak ortamında gerçekleştirilen etkinliğin katılımcıların özgüvenini artırdığını ve sosyal etkileşimlerini güçlendirdiğini belirten Prof. Dr. Altınay, gönüllülük ve dayanışma kültürünün de pekiştiğini dile getirdi. Prof. Dr. Altınay, bu tür çalışmaların artmasının, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir toplumun inşası açısından önemli olduğunu ifade etti.