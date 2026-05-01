Kuzey Kıbrıs Turkcell’den “Yaşam için Hareket” etkinliği

Kuzey Kıbrıs Turkcell, sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği “Yaşam için Hareket” etkinliğiyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Turkcell uygulamasına eklenen yeni “Hareket Et Kazan” özelliğinin de tanıtımını gerçekleştirecek. 3 Mayıs Pazar günü Alsancak Özgürlük Milli Parkı’nda düzenlenecek etkinlik, saat 09.00’da başlayacak ve 13.00’e kadar sürecek.

Doğayla iç içe gerçekleşecek organizasyonda katılımcılar; yürüyüş parkurunda birlikte hareket etmenin keyfini yaşarken, gün boyunca atölyeler, spor aktiviteleri ve eğlenceli programlarla bir araya gelecek. Her yaştan katılımcıya açık olan etkinlik, hareketin birleştirici gücünü ön plana çıkarıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, etkinlik kapsamında dijital uygulaması üzerinden de kullanıcı deneyimini zenginleştiren yenilikçi bir özelliği hayata geçiriyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell uygulaması içerisinde yer alan “Hareket Et Kazan” bölümüyle kullanıcılar, hareket ettikçe çeşitli hediyeler kazanma fırsatı elde ediyor. Uygulama içerisinde ilgili alanın aktif hale getirilmesi ve gerekli izinlerin verilmesiyle birlikte, cihazlarda kayıtlı adım verileri sisteme entegre edilerek kullanıcıların kazanımları belirleniyor. Lansmana gününe özel olarak, 1.000 adımı tamamlayan kullanıcılar 1 GB internet ve anlaşmalı mağazalarda %15 indirim kazanırken; Mayıs ayı boyunca haftalık 30.000 adımı tamamlayanlara ise 5 GB internet hediye ediliyor. Sürekli geliştirilen uygulama ile önümüzdeki dönemde farklı kampanya ve ödüllerin de kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, teknolojiyi hayatın her alanında değer yaratan bir araç olarak konumlandırıyoruz. ‘Yaşam için Hareket’ etkinliğimiz ve uygulamamız içerisinde sunduğumuz ‘Hareket Et Kazan’ özelliği ile kullanıcılarımızı birlikte hareket etmeye teşvik ederken, aynı zamanda bu deneyimi dijital dünyada da ödüllendirmek istiyoruz. Bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yaparak bizlere katkı sağlayan Lapta Alsancak Belediyesi ve iştiraki Albel Yatırım Ltd. Şti.’ye, ayrıca ‘Yaşam için Hareket’ inisiyatifinde yer alan tüm dernek ve kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Toplumla bir araya geldiğimiz bu tür etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Yaşam için Hareket” etkinliğiyle bireyleri günlük hayatın temposunda daha fazla hareket etmeye teşvik ederken, aynı zamanda sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor. Etkinlik boyunca katılımcıları çeşitli sürprizler de bekliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, tüm halkı 3 Mayıs’ta Alsancak’ta birlikte hareket etmeye ve bu keyifli deneyimin parçası olmaya davet ediyor.