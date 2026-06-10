Murat Şenkul: “Çarşımızı daha güzel ve daha yaşanabilir bir hale getiriyoruz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kent merkezinde sürdürülen yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunarak, Ramadan Cemil Meydanı’ndan Ziya Rızkı Caddesi yönüne doğru ilerleyen düzenleme çalışmalarının planlanan program çerçevesinde devam ettiğini belirtti.

Başkan Şenkul, yürütülen proje kapsamında iş yeri cephelerinin Çevre Koruma Planı esaslarına uygun şekilde düzenlendiğini, aydınlatma alt ve üst yapısının yenilendiğini ifade etti. Şenkul ayrıca, kaldırımların ve yol altyapısının modern bir görünüme kavuşturulduğunu, özellikle dar kalan kaldırım noktalarında gerekli düzenlemeler yapılarak yaya kullanımının daha konforlu hale getirildiğini kaydetti.

“Çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor”

Kent merkezinin estetik görünümünü güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şenkul, “Güzel çarşımızı daha da güzelleştirecek çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir kent merkezine sahip olması için çalışıyoruz” dedi.

“KEİ Ofisi’ne teşekkür ediyoruz”

Projenin malzeme teminine yönelik önemli bir katkının da Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi tarafından sağlandığını belirten Şenkul, yaklaşık 18,5 milyon TL tutarındaki destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Şenkul açıklamasında, “Kentimiz adına sağladıkları değerli katkı ve iş birliği için Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi’ne teşekkür ediyoruz. Girne’nin gelişimi ve güzelleşmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.