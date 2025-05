Mum ışığında Püren Eda Gözer yorumuyla salondan fırtınalı havaya karışan Bach melodileri herkesi büyüledi

Murat OBENLER

20. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin sonuna yaklaştığımız bugünlerde çellist Püren Eda Gözer fırtınalı bir Mayıs akşamında Bellapais Manastırı’nda J.S.Bach’ın 1,2 ve 3 numaralı Çello Suitlerini icra etti. 12 Mayıs Pazartesi saat 20:00’de başlayan konserde Püren Eda Gözer, Bach’ın 1-2-3 numaralı süitlerini çocukluğundan bugüne kendi yaşamındaki süreçlerle de bir bağlantı kurarak konser salonu olarak kullanılan odanın zeminine kurduğu kendine özgü sahnede icra etti.

Konuklar Püren Eda Gözer’in özne olduğu unutulmaz bir müzikal geceye şahitlik ettiler

CTP Milletvekili Fikri Toros, Gözer’in sanat ve spor camiasından arkadaşları ve meslektaşları, adanın kuzey ve güneyinden farklı milletlerden sanatseverlerin keyifle takip ettiği gecede Püren’in mekan ve ortamla kurduğu sıcak ilişki, dışarıdaki şiddetli fırtınanın yarattığı benzersiz etki(katkı), Bellapais Manastırı’nın yarattığı müthiş atmosfer ve Bach’ın klasik müzik tarihinin en derinlikli eserlerinden birisi olan Çello Suitleri’nın harmanından benzersiz ve unutulmaz bir müzikal deneyim ortaya çıktı.

Konserde çellist Püren Eda Gözer, J.S.Bach’ın Cello Suite No.1 in G major, BWV 1007 (Prelude – Courante – Sarabande – Menuet I/II – Gigue), Cello Suite No.2 in D minor, BWV 1008 (Prelude – Allemande – Courante – Sarabande – Minuet I/II – Gigue) ve Cello Suite No.3 in C major, BWV 1009(Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Bourrée I/II – Gigue) icra etti. Konukların sanatçıyı ayakta alkışladığı konser sonunda Gözer sahneye gelerek bis de yaptı. Konser sonunda Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Direktörü Halil Kalgay sanatçıya çiçek takdim etti.

Festival Hüseyin Kırmızı’nın “Belle Paix: Memory of the Stones Suite” konseri ile kapanacak

18 Nisan’da başlayan 12 konserlik Festival 14 Mayıs Çarşamba akşamı ülkemizin müzik alanındaki yetenekli sanatçılarından Hüseyin Kırmızı’nın yazdığı, kendi piyano ve sinthisayzeri ile icra edeceği “Belle Paix: Memory of the Stones Suiti” ile kapanacak. Sanatçının iç huzur ve barışa ithaf ettiği konserin galası saat 20:00’de başlayacak.