“Toplumun en çok güvendiği devlet üniversitesi DAÜ”

Serap ŞAHİN

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), yükseköğrenim alanındaki genel algı ve tutumları ölçen kamuoyu araştırmasının sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Basın toplantısında konuşan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, uzun süredir yükseköğretimde yaşanan sorunların gündemde olduğunu belirterek, “En önemlilerinden biri nitelik tartışması, sahte diploma tartışmaları” ifadelerini kullandı.

Sendika olarak, hükümetin yapmadığını yapma kararı aldıklarını ifade eden Hoşkara, “Ortaya ciddi bir çalışma koyalım dedik. Kamuoyunun algısını ölçmek için anket çalışmalarına başladık” diyerek, bu çabanın temelinde yükseköğretime dair toplumsal algının daha iyi anlaşılması hedefi olduğunu vurguladı.

“Toplum üniversite sayısının farkında değil”

Araştırmanın 700 kişilik seçmen kitlesi üzerinden yapıldığını aktaran Hoşkara, “Kıbrıs’ın kuzeyindeki en iyi üniversite hangisi diye sorduk. Yüzde 53.7 oranında DAÜ, yüzde 28.9 YDÜ. GAÜ, UKÜ, LAÜ, ODTÜ gibi üniversiteler ise 4.9 ile 2.2 arasında oranlarla öne çıkan üniversiteler oldu. Toplamda altı üniversiteyi toplum ‘iyi statüde’ algılıyor” ifadelerini kullandı.

YÖDAK onaylı 23 üniversiteye yönelik toplumsal algıyı da ölçtüklerini söyleyen Hoşkara, “Toplum üniversite sayısının ne kadar olduğunun farkında değil” dedi.

“En kaliteli ve en güvenilir üniversite olarak daü öne çıkıyor”

Ankette, en çok bilinen üniversitenin hangisi olduğu sorusuna da yanıt arandığını söyleyen Hoşkara, “DAÜ ve YDÜ başı çekiyor. Diğer dört üniversitenin algısı var, diğerlerinin yok. En çok tercih edilenler DAÜ ve YDÜ. Bu altı üniversitenin dışında algı toplum içinde mevcut değil” şeklinde konuştu.

En kaliteli ve en güvenilir üniversite sorularında da DAÜ’nün birinci sırada yer aldığını belirten Hoşkara, ikinci sırada ise YDÜ’nün geldiğini söyledi.

“Toplumum yüzde 57’sine göre sahte diploma yaygın”

Hoşkara, araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 57’sinin sahte diploma olaylarını “yaygın” veya “çok yaygın” bulduğunu belirtti. Hoşkara, “Bu algı, yükseköğrenim için büyük bir tehlike” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun (YÖDAK) toplum nezdindeki bilinirliğini de ölçtüklerini söyleyen Hoşkara, “YÖDAK’ın bilinirliği yüzde 49.5 oranında. ‘YÖDAK denetim yapabiliyor mu?’ sorusuna ise yalnızca yüzde 25.1 ‘evet’ dedi. YÖDAK’a güven konusunda ise yüzde 29.8’lik bir kesim güvenmediğini belirtti” dedi.

Yükseköğretimin geleceğine dair beklentileri de değerlendiren Hoşkara, “KKTC’de üniversitelerin öğrenci sayısı yerine daha çok niteliğe odaklanması gerektiğini düşündüklerini söyleyenlerin oranı yüzde 70. Bu da toplumun nitelik vurgusuna verdiği önemi net şekilde ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.