“Muhalefet için safları sıklaştırma vaktidir”

Rogers yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir yanda taş üstünde taş bırakmayan ve bunları yaparken yolsuzlukta, hukuksuzlukta, peşkeşte kenetlenen hükümet üyeleri, diğer yanda da bu zihniyet karşısında birlik olması gerekirken birbiri ile çekişen muhalefet.

Yaklaşık üç yıldır ülkeyi felakete sürükleyen bu zihniyet ve kötü yönetim ile geleceğe bir şey bırakmak mümkün değildir. Zaman bu yapı karşısında safları sıklaştırma ve birlik olma zamanıdır. Birbirimizle kavga etmeye değil, bu zihniyet karşısında kolektif bir mücadeleye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Yoksa toplum olarak hep birlikte kaybetmeye devam edeceğiz ve artık her şey için çok geç olacak.”