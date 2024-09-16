“Müdahale oldu, süreç UBP Kurultayı olduğu için tıkandı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların açılmasının ertelenmesine neden olan öğretmen atamalarının UBP Kurultayı nedeniyle gerçekleşemediğini söyledi.

Kanal Sim ve YENİDÜZEN’in eğitim özel gündemiyle ilgili gerçekleştirilen programa konuk olan Maviş, “Atamalar yapıldı ama atılması gereken imzalar atılmadı. Sürecin ilerleyebilmesi için yetki vermesi gereken ilgili bakanlık ve daireler UBP’nin elinde. Süreç neden tıkandı?” diye sordu, kurultay nedeniyle sürecin yavaşlatıldığını ve imzaların atılmadığını belirtti. “Bir lider eğer kurultay hesabı yaparsa zaten lider olamaz” diyen Burak Maviş, Türkiye’deki AKP iktidarının sürece müdahale ettiğini söyledi.

Tepkilerinin hem hükümete, hem de Türkiye devletine olduğuna işaret eden Maviş, “Gerek Türkiye halkı, gerekse Türkiye devleti bizim düşmanımız değildir. Yaptıkları müdahaleler artık günlük yaşamımızı etkiliyor. Biz kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bu yüzden sabah saatlerinde elçilik önünde eylem yaptık” şeklinde konuştu.

İçinde bulunduğumuz haftada bir eylemlilik süreci olacağına da dikkat çeken KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Ünal beyin kapısı önünde eylem yapmaktan da çekinmeyiz” dedi. Velilere de çağrı yapan Burak Maviş, esas olarak bu konuya velilerin ilgilendirdiğini ve onların da tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

Katıldığı programda nüfusun ciddi bir şekilde arttığını da belirten Burak Maviş, Kıbrıs’ın kuzeyinde 12 yeni okul değil, 23 yeni okul yapılarak bu açığın kapanabileceğini ifade etti.