Motor hırsızlığıyla ilgili teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H. A.’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Lefkoşa’daki bir cafenin arka kısmından 11 Aralık’ta çalınan paket servisi motor, 9 Ocak’ta Mağusa’da bulundu. Kosnuylas ilgili bir kişi tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Arif Özyürekliler, yaşananları aktardı. Polis, 11 Aralık 2022 tarihinde zanlı H. A. tarafında Lefkoşa'da bir cafeye ait paket motorunu, işletmenin tarafından sirkat edildiğini anlattı. Polis, yapılan tahkikat neticesinde 9 Ocak 2023 tarihinde bahse konu motosiklet ve anahtarı Mağusa'da tespit edildiği ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis “Zanlı öğrenci” dedi, teminat istedi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün ispatı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.