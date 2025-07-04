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Mormenekşe’de yangın

Mormenekşe’de yangın

Mormenekşe’de bu sabah köy camisinin doğu kısmında bulunan arazi içerisinde, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

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Mormenekşe’de bu sabah köy camisinin doğu kısmında bulunan arazi içerisinde, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

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