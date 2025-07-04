Mormenekşe’de yangın
Mormenekşe’de bu sabah köy camisinin doğu kısmında bulunan arazi içerisinde, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
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Mormenekşe’de bu sabah köy camisinin doğu kısmında bulunan arazi içerisinde, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Polis Basın Bültenine göre, yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız, 100 metre uzunluğundaki sulama hortumu ve bir ikametgahın bahçe duvarı üzerinde bulunan 6 metre uzunluğundaki ahşap lambiriler yanarak, zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : mormenekşe, yangin