Mormenekşe’de yangın

Polis Basın Bültenine göre, yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız, 100 metre uzunluğundaki sulama hortumu ve bir ikametgahın bahçe duvarı üzerinde bulunan 6 metre uzunluğundaki ahşap lambiriler yanarak, zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.