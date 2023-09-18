Mormenekşe’de bir evin yatak odasında çıkan yangın zarara neden oldu

Mormenekşe’de bugün bir evin yatak odasında çıkan yangın zarara neden oldu. Yangında, yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Özkan Kaya’ya ait ikametgahın yatak odası içerisinde bugün saat 12.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu, yatak odası içerisinde bulunan koltuk, komidin, kıyafet dolabı, yatak, iki adet ahşap kapı yanarak, zarar görürken, iki adet pencere camı çıkan ısıdan dolayı patladı ve evin tüm duvarları dumandan dolayı islendi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma sürüyor.