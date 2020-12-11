Mihailidis, 'Altın pasaport'larla ilgili raporu sundu

Kıbrıs'ın güneyinde Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in dün, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Denetleme Komitesi’ne, “altın pasaportlar” ile ilgili raporunu sunduğu ve raporda, bu konudaki sorumlular olarak Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Eski Bakanı Haris Yeorgiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ve şu andaki Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’i işaret ettiği bildirildi.

Politis gazetesi, Mihailidis’in, üç bakanın Kıbrıs Cumhuiyeti Bakanlar Kurulu’na yalan beyanda bulunduklarını ve böylelikle kumarhane personeli olan 27 kişiye vatandaşlık verilmesini sağladıklarını; bunun yanı sıra meclise de yanılttıklarını söylediğini yazdı.

Gazete, Mihailidis’in raporu Başsavcılığı’na da gönderdiğini ve topun, Başsavcı Yorgos Savvidis’te olduğunu kaydetti.

Mihailidis’in tüm vatandaşlıklarla ilgili detaylı bilgilendirme yaptığını ve cezai soruşturma gerektirecek bir durumun olduğunu dile getirdiğini belirten gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Mihailidis’e sert tepki göstererek, Mihailidis’in görüşlerinin siyasi içeriği bulunduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, Mihailidis’in, “Wargaming” şirketi mensubu 64 kişiye verilen vatandaşlıklar konusunda ise Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Eski Bakanı Sokratis Hasikos’u işaret ederek, Hasikos’un bu meseleye müdahil olduğunu ve 64 kişiye vatandaşlık verilmesi için Bakanlar Kurulu’na konuyu Yeorgiadis ile birlikte getirdiklerini söylediğini kaydetti.

Devletin kasasına yalnızca 49,7 milyon Euro aktı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Mihailidis’in raporuna göre, sözde yatırımcıların, vatandaşlığı alabilmek için ikametgah adresi olarak otoparkın bodrum katını veya akasya ağaçlarının bulunduğu tarlayı gösterdiklerinin, bazılarının da değeri 550 bin Euro olan bir taşınmaz için göstermelik satış sözleşmesi imzaladıklarının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, rapora göre “Kıbrıs Yatırım Programı”nın devletin kasasına 7 milyar Euro’luk gelir akışı öngördüğünü; ancak bu programdan yalnızca 49,7 milyon Euro gelir sağlandığını kaydetti.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de Meclis'te, vatandaşlık başvuruları için aracılık yapan 635 avukatın isminin bulunduğu bir liste sunduğu belirtildi.