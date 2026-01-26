UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Ceza Yasası’nda değişiklik yaparak ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik girişimi, sendikalar, örgütler ve muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılandı. Çok sayıda milletvekilinin de katılımıyla Meclis önünde düzenlenen eylemde, “Özgür basın onurumuzdur” sloganları atıldı.

Eylem sırasında basın örgütleri adına yapılan konuşmalarda, söz konusu yasa değişikliğinin toplumda ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü tehdit ettiği vurgulandı. Yeni Meclis binası önünde gerçekleştirilen ilk eylem olma özelliği taşıyan protestoda, hükümete geri adım atma çağrısı yapıldı.

Basın-Sen: “Bu yasa Meclis’ten geçmeyecek”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, hükümetin görevde kaldığı her gün topluma zarar verdiğini savundu. Kişmir, defalarca uyarıda bulunmalarına rağmen hükümet yetkililerinin inat ve ısrarla basını ve toplumu kısıtlamaya çalıştığını ifade etti.

Yeni Meclis binasında yapılan ilk eylem olduğuna işaret eden Kişmir, “Bu eylem, yeni yapılarla ülkeye demokrasi gelmeyeceğinin kanıtıdır” dedi. Hükümetin korku siyaseti izlediğini ileri süren Kişmir, hükümetin yazılan ve çizilenlerden rahatsız olduğunu savundu.

Ceza Yasası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı duracaklarını belirten Kişmir, “Biz bu tasarıya karşı duracağız ve Meclis’ten geçirmeyeceğiz. Onlar tavır alıyorsa, biz de tavır almaktan geri durmayacağız. Biz polis devleti değil, demokrasinin yaşatıldığı bir rejim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KTGB: “Bu yasalar geri çekilmezse eylemler sürecek”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Efdal Keser ise hükümetin toplumsal özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bir girişimde bulunduğunu söyledi. Keser, yasalarda yapılmak istenen değişikliklerin ardından basın açıklamalarının dahi suç kapsamına girebileceğini dile getirdi.

Söz konusu düzenlemelerin gündemden düşürülmesini istediklerini kaydeden Keser, temiz ve güvenilir bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Keser, hükümetin bu tepkilerden ders çıkarmaması halinde eylemlerin süreceğini belirterek, “Gerekirse çadır kurup eylem yapacağız. İngilizce, Türkçe ve Rumca pankartlar hazırlayıp bu iktidarın ne yaptığını tüm dünyaya anlatacağız” dedi.

Ortak bildiri okundu

Yapılan konuşmaların ardından eyleme katılan örgütler adına ortak basın bildirisi okundu. Bildiride, Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğin ifade ve basın özgürlüğünü hedef aldığı savunularak, tasarının geri çekilmesi çağrısı yinelendi.

Eylem, sloganlar ve alkışlar eşliğinde sona ererken, örgüt temsilcileri mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.