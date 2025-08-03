Mevlevi’de yangın…
Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde Mevlevi mevkiinde dün saat 11.30 sıralarında, yol kenarındaki bir şahsa ait narenciye bahçesinde çıkan yangında, kuru otlarla 12 bakımsız narenciye ağacı ve 30 metre damlama sulama lastiği yandı.
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Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde Mevlevi mevkiinde dün saat 11.30 sıralarında, yol kenarındaki bir şahsa ait narenciye bahçesinde çıkan yangında, kuru otlarla 12 bakımsız narenciye ağacı ve 30 metre damlama sulama lastiği yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.
Foto: Arşiv
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Etiketler : yangin