Mevlevi'de "gamini" krizi!

YENİDÜZEN

Mevlevi köyünde Kıbrıs ağzıyla "gamini" olarak bilinen kömür ocağıyla ilgili uzun süredir devam eden çevre şikayetleri, tutuklamayla sonuçlandı.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ilgili şirket direktörü Ö.Z., gaminiyi yakarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Güzelyurt Adli Şube ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, bölge halkı uzun süredir gaminiden kaynaklanan duman ve çevresel etkiler nedeniyle yetkili makamlara çok sayıda şikâyette bulunuyordu. Bunun üzerine yetkili merciler, yeni bir sisteme geçilinceye kadar söz konusu gaminin işletilmesini yasakladı.

Ancak Ö.Z.'nin, alınan yasağa ve yapılan uyarılara rağmen gaminiyi çalıştırmayı sürdürdüğü öğrenildi. Sonrasında ise uyarıları dikkate almayan Ö.Z. hakkında Güzelyurt Adli Şube ekipleri işlem başlattı ve zanlı tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.