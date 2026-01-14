“Mevcut şartlarda tıpta uzmanlık eğitimi verilebileceğini düşünmüyoruz”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, ülkede mevcut şartlarda tıpta uzmanlık eğitimi verilemeyeceğini belirterek, bu konuda yapılacak yanlışların doğrudan toplum sağlığı tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, tıpta uzmanlık eğitiminin verilebilmesi için gerekli asgari koşulların açık biçimde tanımlanmasının ve bağımsız şekilde denetlenmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Bilimsel ve genel geçer gereklilikler belirlenmeden ve bu şartlar oluşmadan, tıpta uzmanlık eğitiminin kılıfına uydurularak yasal zemine oturtulmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, “Dünkü Meclis toplantısında milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Filiz Besim’in yaptığı açıklamaların, bu konudaki uzun süredir dile getirdiğimiz görüşlerle örtüştü ve kendisini desteklediğimizi belirtirken tüm sağlık örgütlerini de bir kez daha bu çerçevede ortak mücadeleye davet ediyoruz” denildi.