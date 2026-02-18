“Mevcut hükümet siyasi tarihimizde kara bir lekedir”

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, mevcut hükümetin toplumsal meşruiyetini yitirdiğini belirterek, siyasi ve ekonomik alanda ciddi tahribat yarattığını ifade etti.

Sendika adına yazılı açıklama yapan Mustafa Baybora, ülkede görev yapan hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Baybora, hükümetin ilk günden itibaren skandallarla anıldığını ifade ederek, mecliste yaşanan gelişmelerin demokrasi açısından kara bir leke olduğunu söyledi.

Açıklamada, hükümetin toplumsal meşruiyetini yitirdiği ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi ve ekonomik tarihinde yarattığı tahribatın arttığı kaydedildi.

Baybora, açıklamasında ayrıca hükümetin icraatlarına yönelik eleştirilerini sıralayarak; sahte diploma iddiaları, rüşvet suçlamaları, kamu kurumlarının yönetimi, ihalesiz yakıt alımları, liyakat tartışmaları, eğitim ve sağlık alanındaki sorunlar ile çeşitli siyasi gelişmelere dikkat çekti.

Açıklamada, Başbakan Ünal Üstel, Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı da eleştirilerek, hükümetin demokrasiye ilişkin söylemlerinin samimi olmadığı ifade edildi.

KTÖS açıklamasında, hükümetin politikalarına yönelik eleştirilerin sürdürüleceği vurgulandı.