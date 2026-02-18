Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ektam emekçilerinin yürüttüğü direnişe ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların yalnızca bir iş yerinin sorunu olmadığını belirterek, “Bu sömürü düzeni birlik olmadan bitmeyecek” dedi.

Serdaroğlu, ülkede emekçilerin hak arama mücadelesine karşı sergilenen kayıtsız tutumun kabul edilemez bir noktaya ulaştığını ifade ederek, “Ektam emekçilerinin yürüttüğü haklı direniş, yalnızca bir işyerinin sorunu değil; emeğin, alın terinin ve örgütlenme hakkının savunulması mücadelesidir. İşçilerin birer ‘kurban’ seçilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

“Hükümet emekçinin değil, sermayenin yanında”

Çalışma hayatındaki sorunların çözümü noktasında hükümetin somut ve kararlı adımlar atmamasının emekçilerde ciddi bir güvensizlik yarattığını dile getiren Serdaroğlu, “İşvereni diyalog masasına getirmek, kayıt dışılığı önlemek ve örgütlenme hakkını korumak devletin asli görevidir. Ancak mevcut tablo, hükümetin emekçinin değil sermayenin yanında durduğunu göstermektedir. Yetki ve imkânlar kullanılmadığı sürece sorunların çözümü mümkün değildir. Emekçiyi oyalayan değil, koruyan bir anlayışa ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

İşverene çağrı: “Uzlaşı güçtür”

Ektam yönetimine de çağrıda bulunan Serdaroğlu, çözümün karşılıklı diyalog ve uzlaşıdan geçtiğini belirterek, “Sendikalaşma bir tehdit değil, kurumsal yapıyı güçlendiren bir mekanizmadır. Örgütlü işçi üretimde istikrar, verimlilik ve sosyal barış demektir. Sendikal örgütlenmeye karşı takınılan tavır yalnızca iş barışına zarar verir ve kurumsal itibarı zedeler. Masaya oturmak kayıp değil, olgunluk göstergesidir” dedi.

“31 yıllık emeğin karşılığı bu olamaz”

Ektam’da uzun yıllarını vermiş emekçilerin aldığı ücretlerin hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “31 yılını üretime adamış bir çalışanın aldığı maaşın insanca yaşam koşullarını sağlamaktan uzak olması kabul edilemez. Biz emeğimizi paylaşıyoruz. Hayat paylaştıkça güzeldir. Adil ücret, insanca yaşam ve örgütlenme hakkı pazarlık konusu değil, temel haktır” diye konuştu.

“Emekçileri kurban ettirmeyeceğiz”

Geçmişte sendikal hakları hiçe sayılarak işsiz bırakılan hademelerin yaşadıklarının hafızalarda olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Aynı senaryonun yeniden sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Dün başka bir kesimi hedef alan anlayış, bugün farklı bir iş kolunda karşımıza çıkmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu mücadele yalnızca bir işyerinin değil, tüm emekçilerin mücadelesidir. Bu sömürü düzeni birlik olmadan bitmeyecektir” dedi.

“Emeğin iradesi er ya da geç kazanacak”

Serdaroğlu, emekçinin sorunlarını çözmeyen ve sosyal adaleti tesis etmeyen hiçbir yönetim anlayışının kalıcı olamayacağını belirterek, “Çözüm üretmeyenler gider, emeğin iradesi er ya da geç kazanır. Hür-İş Federasyonu olarak, hangi sendikaya bağlı olursa olsun tüm emekçilerin yanında olmaya, örgütlenme hakkını savunmaya ve adalet mücadelesini sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.