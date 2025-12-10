Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağış düşen bölgeleri açıkladı

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 145 kilogram ile Kozanköy’de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre yağışların dağılımı şöyle:

“Kozanköy 145 kg, Selvilitepe 116 kg, Sipahi 104 kg, Boğaz 100 kg, Yenierenköy 89 kg, Alevkayası 82 kg, Dipkarpaz 79 kg, Alsancak 74 kg, Karaoğlanoğlu 72 kg, Ziyamet 70 kg, Taşkent ile Kaleburnu 67 kg, İskele 66 kg, Lapta 63 kg, Tatlısu 56 kg.”

Yağış alan diğer yörelerde ise 2 ile 56 kg arasında yağış kaydedildi.