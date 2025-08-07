Kermiya geçiş noktasında aracında 180 kg kaçak et bulundu, 1 kişi tutuklandı

Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçerken aracında yaklaşık 180 kilogram kaçak et bulunan S.A (E-78) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre S.A'nın aracında bu sabah sabah saat 05.00'de yapılan aramada 133.60 kilogram dana ile 48.80 kilogram domuz eti bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

Sadrazamköy'de boş foseptik kuyusuna düşen kişi yaralandı

Sadrazamköy’de, dün, bir evin bahçesindeki boş foseptik kuyusuna düşen kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, 51 yaşındaki Nazakat Hussaın (E), bahçede ot temizliği yaparken kapağının kırılması nedeniyle yaklaşık 6 metre derinliğindeki fosseptik kuyusuna düştü. Hussaın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis soruşturması sürüyor.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Küçük Kaymaklı’da, saat 18.00 sıralarında, park halindeki aracında şüpheli olarak görülen A.G’nin (E-48) üzerinde ve araçta polis tarafından yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulundu.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu önündeki trafik ışıklarında saat 21.00 sıralarında ise, aracıyla kırmızı ışıkta duran Y.E.U’nun (E-30) şüpheli hareketlerinin polis tarafından fark edilmesi üzerine, kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis soruşturması sürüyor.