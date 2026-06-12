Mesleki Eğitimden İstihdama çalıştayı yapıldı

Mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve bireylerin istihdama erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla “Mesleki Eğitimden İstihdama Çalıştayı” düzenlendi.

Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Talim ve Terbiye Dairesi, Çalışma Dairesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) iş birliği ile Paradise Park’ta bugün gerçekleştirilen çalıştaya, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KTEZO, KTSO, KTTO’dan temsilciler ile ilgili bakanlık ve daire yetkilileri katıldı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından hazırlanan video gösterimiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmalarını Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga yaptı.

Konuşmaların ardından planlama, eğitim-sektör iş birliği, eğitim-istihdam ilişkisi ve yasal düzenlemeler gibi konuların ele alınacağı çalıştaya geçildi.

Hocanın: Mesleki eğitimler ülkenin kalkınması için önemli

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da mesleki eğitimin ülkenin kalkınması için vazgeçilmez olduğunu ve bu alana büyük yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Meslek Lisesi öğrencilerinin sayılarının arttığını, hatta Lefkoşa'da öğrencilerin kapasite yetersizliğinden dolayı meslek liselerine giremediğini belirten Hocanın, çalıştayın amacının, yetiştirilen öğrencilerin, işe geçişlerindeki zorlukları aşmak ve ekonomik kaybı önlemek olduğunu ifade etti.

Tekakpınar: Mesleki eğitime ciddi bir emek ve mali kaynak harcanıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar da ülkede mesleki eğitime ciddi bir emek ve mali kaynak harcandığını ancak mesleki eğitim almış çalışanların toplam istihdam içindeki oranının düşük olduğunu ifade etti.

İstihdam edilenlerin büyük bir kısmının ise temel eğitimden yoksun olduğunu dile getiren Tekakpınar, bu durumun; işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte eğitime sahip insan yetiştirme ve iş arayanlarla, işverenleri buluşturmada sıkıntılar yaşanmasına sebep olduğunu söyledi.

İleri: Mesleki eğitim, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Genel Sekreteri Aysun Önet İleri de mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve gençlerin istihdama hazırlanmasının önemine işaret etti.

Dijital dönüşüm gibi küresel gelişmeler karşısında eğitim sistemleri ile özel sektör iş birliğinin bir zorunluluk olduğunu belirten İleri, nitelikli insan kaynağı yetiştirme, gençlerin iş hayatına geçişini kolaylaştırma ve üretim kapasitesini artırma açısından mesleki eğitimin stratejik olduğunu ifade etti.

Tulga: Mesleki eğitim zorluklara rağmen gerekli

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise, mesleki eğitimin zorluklara rağmen, gerekli olduğunu vurgulayarak, eğitim ve çalışma yaşamının entegrasyonunun bir ülkenin temeli olduğunu söyledi.

2007'den bu yana 7 bin sertifikasyon gerçekleştirdiklerini ve 119 mesleki alanda sertifikasyonun zorunlu hale geldiğini anlatan Tulga, kurumlar arası entegrasyonla gerekliliğine değindi.