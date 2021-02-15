“Şu an için kaybımız %50”

Bu yıl yağışların düzensizliği, Mesarya’daki çiftçiyi düşündürüyor. Çiftçiler, kuraklık olması durumunda verimin de yeterli düzeyde olmayacağını altını çizdi, “ekinler olmazsa sıfırlanacağız” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI



Mesarya’da şubat ayının ortasında henüz beklenen yağışı görmeyen çiftçi “kuraklık” endişesi yaşıyor. Düşüncelerini YENİDÜZEN’le paylaşan çiftçiler, yağışların şu ana kadar yeterli seviyede olmadığını ancak buna rağmen en azından tohum alabilmek adına halen umutlarının devam ettiğini söyledi. Çiftçiler, şu anda yarı yarıya kayıpları olduğunu dile getirdi.

Normal bir sezonda Şubat ayına gelindiğinde arpaların diz boyuna geldiğini anlatan çiftçiler, Mesarya bölgesindeki arpaların boyunun ayak bileğini daha yeni geçtiğini ifade etti.

Çiftçiler, sezonun kurak geçmesi halinde ekonomik anlamda bir çöküntüye uğrayacaklarını ve sıfırlanabileceklerini de sözlerine ekledi.

Yeşermeyen tarlalar var

Ekim işleminin gerçekleşmesinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Mesarya’da kimi tarladaki ekinler 15-20 cm’e ulaşırken, kimi tarlanın da yeşermemesi dikkat çekiyor. Çiftçiler, Şubat ayının ortasına yaklaştığımız bugünlerde normal bir sezonda ekinlerin bir insan boyunun dizlerine kadar geldiğini söylüyor.

Sezonun başında ‘yarı kurak’ öngörüsü vardı

Sezonun başında yağmurların geç gelmesinden dolayı toprağın suya doymaması nedeniyle tarlalarını sürmede sıkıntı yaşayan çiftçiler, sezonun ‘yarı kurak’ geçebileceği öngörüsünü yapmıştı. Kasım ve Aralık aylarında bölgede yağış olmasına rağmen, yağışlar devam etmedi, ekinler de geçtiğimiz yıllara göre küçük kaldı.

ÇİFTÇİLER NE DEDİ?

Hasan Nizam: “Ekinler olmazsa bütün çiftçi batacak”

Orta Mesarya bölgesi kötü durumda. Şu andaki arpalar toprağı bile örtmedi. Öyle bir şey ki, sulama şansımız da yok”

“Sezon kurak geçiyor ve ne yazık ki buna kimsenin yapabileceği bir şey yok. Orta Mesarya bölgesi kötü durumda. Diğer bölgeler o kadar kötü değil. Şu andaki arpalar toprağı bile örtmedi. Öyle bir şey ki, sulama şansımız da yok. İşimiz Allah’a kaldı. Şu anda ilaç atıyoruz. İnşallah yağmur bundan sonra yağış olur da sıkıntı yaşamayız. Ekinler olmazsa bütün çiftçi batacak.”

Kağan Güler: “Yağmur yağmaya başlasa bile şu anda yarı yarıya bir kaybımız var”

“Bugünün arpası bu değil. Bu zamanda ekinlerin boyu insan boyunun dizine kadar gelmesi gerekirken, şu anda ayak bileklerimizi bile zor geçiyor”

“Şubat ayındayız ve şu ana kadar bölgesel bir kuraklık söz konusudur. Diğer bölgeler o kadar değil ama Mesarya bölgesinde durum çok kötü diyebilirim. Bu noktada yağmurun yağmasını beklemekten başka çaremiz yok. Yağmur yağmaya başlasa bile şu anda yarı yarıya bir kaybımız var. Ben elimden geldiği kadar sulama yapıyorum ama sulama imkânı olmayan çiftçi arkadaşlarımız da var. Onlar açısından durum daha da kötü. Bugünün arpası bu değil. Bu zamanda ekinlerin boyu insan boyunun dizine kadar gelmesi gerekirken, şu anda ayak bileklerimizi bile zor geçiyor.”

Rüstem Küçüker: “Şu an için kaybımız %50”

“Şimdiye kadar yarı kurak geçen bir sezon var. Bu da %50 oranında bir kaybımız olduğunu gösteriyor. Eğer tam kurak olursa tohum bulmakta da zorlanacağız”

“Şu an için konuşmak biraz erken gibi görünüyor ama görünen o ki bu sezon öyle devam edecek ve sadece tohum çıkarabileceğiz. Yani şimdiye kadar yarı kurak geçen bir sezon var. Bu da %50 oranında bir kaybımız olduğunu gösteriyor. Eğer tam kurak olursa tohum bulmakta da zorlanacağız. Umarım yağışlar olur da en azından çok kötü duruma gelmeyiz.”

Mehmet Nizam: “Ekinler olmazsa sıfırlanacağız”

“Olanı da yakmamak için korkumuzdan ilaçlama da yapamıyoruz. Umarım sezon kötü bitmez. Eğer ekinler olmazsa sıfırlanacağız”

“Sezonun başından bu yana yağmurun yağmasını bekliyoruz. Kasım-Aralık gibi güzel yağmur yağmıştı ama ne yazık ki devamı gelmedi. Önümüzdeki günlerde yağmurun yağması bekleniyor. Umarım beklenen bu yağış çiftçinin yüzünü güldürür. Ama bir gerçek de var ki, yağmur yağsa bile sadece tohum alabileceğiz. Yani sezon yarı kurak olarak sonlanacak. Bu noktada olanı da yakmamak için korkumuzdan ilaçlama da yapamıyoruz. Umarım sezon kötü bitmez. Eğer ekinler olmazsa sıfırlanacağız.”

Şubat ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde Mesarya’da bulunan bazı ekili tarlaların yeşermemesi bile dikkat çekiyor.

Sezon başında toprağın suya doymaması nedeniyle çiftçilerin tarlalarını sürmekte sıkıntı yaşadığı dikkat çekmişti.