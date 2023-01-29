Mesarya bölgesindeki bazı köylerde yarın elektrik kesintisi...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın mesarya bölgesindeki bazı köylerde 1 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre, 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgesine elektrik verilemeyecek.