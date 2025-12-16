Mesarya Belediyesi’nden şap hastalığına karşı kapsamlı tedbirler

Mesarya Belediyesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan Şap Hastalığı ile İlgili Alınması Gerekli Tedbirler doğrultusunda, hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılımını önlemek amacıyla bölgede kapsamlı dezenfeksiyon ve denetim çalışmalarını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şap hastalığına karşı alınan önlemler kapsamında belirlenen noktalarda zabıta ve ilgili ekipler tarafından denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Özellikle büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı alanlara yönelik tedbirlerin artırıldığı vurgulandı.

Bu çerçevede, bölgede bulunan büyükbaş hayvancılık alanlarının girişlerine dezenfektan havuzları oluşturuldu. Dezenfeksiyon çalışmaları şu bölgelerde uygulamaya konuldu:

Aslanköy ağıllar bölgesi

Paşaköy ağıllar bölgesi

Dörtyol ağıllar bölgesi

Vadili ağıllar bölgesi

Akdoğan ağıllar bölgesi girişi

Ayrıca, hastalığın araçlar yoluyla taşınmasını önlemek amacıyla araç dezenfeksiyon noktaları da kuruldu. Süt ve hayvancılık işletmelerine ait araçlar, canlı hayvan taşıma araçları, yem fabrikaları ve yem tedarikçileri ile sebze ve meyve toptancılarının kullandığı araçlar için:

Dörtyol köy girişinde,

Turunçlu–Vadili–Paşaköy köyleri yol kesişiminde araç dezenfeksiyon noktalarının hizmete alındığı belirtildi.

Mesarya Belediyesi yetkilileri, hayvan üretici ve yetiştiricilerinin alınan önlemlere göstereceği hassasiyetin, şap hastalığının yayılmasının önlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı. Açıklamada, belediyenin şap hastalığı ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.