Mesarya Belediyesi personeline uygulamalı ilkyardım ve yangın eğitimi verildi

Mesarya Belediyesi personeli ile belediye binasında hizmet veren diğer kurum çalışanlarına, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından “Yerinde Uygulamalı Daire ve Müessese Eğitimi” kapsamında İlkyardım Farkındalığı ve Yangına Müdahale Farkındalık Eğitimi verildi.

Eğitimde, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale yöntemleri, yangın anında yapılması gereken adımlar ve temel ilkyardım uygulamaları hem teorik hem de pratik olarak aktarıldı. Personelin, gerçek senaryolara dayalı uygulamalarla deneyim kazanması sağlandı.

Mesarya Belediyesi, personelinin acil durumlara karşı daha bilinçli ve donanımlı olmasını hedeflediklerini belirterek, bu tür eğitim çalışmalarına düzenli olarak devam edeceklerini açıkladı.