Mesarya Belediyesi Kültür Evi, “Okul Müzede” etkinliğinde öğrencileri ağırladı
Mesarya Belediyesi Kültür Evi, “Okul Müzede” drama etkinliği kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladı.
Ziyaret süresince öğrenciler, kültür ve doğa temaları çerçevesinde düzenlenen eğitici ve eğlenceli etkinliklere katıldı. Kültürel mirasın önemine dikkat çeken etkinliklerde çocuklar, geçmişten günümüze uzanan değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.
Doğayla iç içe gerçekleştirilen yaratıcı drama çalışmaları sayesinde öğrenciler, öğrenmenin keyifli ve katılımcı yönlerini deneyimledi.
Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını ve kültürel farkındalığını artıran bu tür eğitim odaklı etkinliklere destek verilmeye devam edileceği vurgulandı.
