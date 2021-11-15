“Mersin’den bir yatla 11 kişi geldiler”

Ülkemize yasa dışı olarak giriş yapan zanlı A.H.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Damla Solak, yaşananları anlattı. Polis, Lefkoşa'da Polis Genel Müdürlüğü binası önünde şüpheli vaziyette bulunan Suriye uyruklu A.H.E hakkında yapılan soruşturmada, zanlının Girne’de “henüz tespit edilemeyen bir yerden” KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.



Mahkeme “11.11.2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Girne'de onaylanmamış bir liman olan ve henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye yasa dışı giriş yaptığı öğrenildi” ifadesi kullanıldı.



Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlı A.H.E’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan emirle tutuklandığını belirtti; zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.



Polis, zanlının gönüllü ifadesinde KKTC'ye Mersin’den bir yat ile 11 kişi ile birlikte geldiğini söylediğini ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit edilmesinin gerektiğini anlattı.

Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını söyleyerek, aranmakta olan şahıslar da olduğunu belirtip, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.