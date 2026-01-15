Mersin Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bu sabah yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Aramada 298 kilogram kokain ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.