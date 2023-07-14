Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine Yüksel Karadeniz atandı

Bakanlar Kurulu, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Yüksel Karadeniz'in atanmasına karar verdi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yanar'ın, dört yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle yerine Yüksel Karadeniz atandı.