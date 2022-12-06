Merkez Bankası 2022 III. çeyrek bülteni yayımlandı

Merkez Bankası, 2022 yılının III. Çeyrek Bülteni'ni yayımladı.

Merkez Bankası’ndan verilen bilgiye göre, bültende, dünya ekonomisinin genel görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörüyle ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verildi.

KKTC bankacılık sektörü, turizm, bütçe ve enflasyon gelişmeleri başlıkları altında toplanan 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bülten, Merkez Bankası’nın web sitesinde http://mb.gov.ct.tr duyuruldu.