Merit Royal Diamond’dan bayrama özel konser

Dünyaca tanınan bir doktor olmasının yanı sıra Türk Sanat Müziği’ni de başarıyla icra eden Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Merit Royal Diamond’da Cumhuriyet Bayramı’na özel unutulmaz bir konser verdi.

Türk Müziği’nden eşsiz eserlerin yer aldığı iki bölümden oluşan konserde sanatçı Ali Rıza Kural, hem repertuar seçimi hem de performansıyla büyük takdir topladı. “Benzemez Kimse Sana”, “Veda Busesi” ve “Bir Bahar Akşamı Rastladım Size” gibi unutulmaz şarkıları seslendiren Kural, sanatseverlere güzel bir akşam yaşattı.

Hafızalardan çıkmayacak, duygu yüklü bir konsere imza atan Ali Rıza Kural, “Bugün Diamond sahnesinde sizlerle birlikte olmama vesile olan, gecenin mimarı Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar’a teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan “Kırmızı Gülün Alı Var”, “Vardar Ovası” ve “Fikrimin İnce Gülü”nü seslendirerek, Ulu Önder’i saygıyla anan Kural, “Konserimi, Cumhuriyetimizin 102. yılına armağan etmekten büyük bir onur duyuyorum. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi. Geceye özel repertuvarında Kıbrıs şarkılarından “Portakal Atışalım” ve “Ah Kıbrısım’a” da yer veren Kural, konserini “10. Yıl” ve “İzmir” Marşlarını salonu dolduranlarla birlikte coşkuyla söylerek tamamladı.

Gecenin sonunda sanatçıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar tarafından teşekkür plaketi, Merit Otelleri Halkla İlişkiler Koordinatörü Dr. Nazan Ulukök tarafından çiçek takdim edildi.