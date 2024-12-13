Meriç Süt Ürünleri'nden kamuoyu açıklaması

Kamuoyu ve basın açıklaması

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın girişimleriyle ve Başbakanlığın katkılarıyla, SÜTEK'in üreticiden satın aldığı her nevi çiğ süte litre başına 1.50 TL ek destek ödemesi yapılması kararı, süt ve süt ürünleri sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından son derece önemli bir adımdır. Bu destek, sadece bugünümüz için değil, yarınlarımız için de üreticilerimize umut ve güç vermektedir. Bu destek ile enflasyonla mücadele ve hayat pahalılığı bir nebze olsun yavaşlatılarak tüketici refahı sağlanmıştır.

Meriç Süt olarak, ülkemizin dört bir yanındaki üreticilerimizle omuz omuza çalışmaktan onur duyuyoruz. Her bir üreticimizin emeği ve özverisi, sofralarımıza ulaşan her süt ürününün temel kaynağıdır. Bu nedenle, Başbakanlık ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın bu anlamlı katkısına yürekten teşekkür ediyoruz.

Bizler, Meriç Süt ailesi olarak, yalnızca süt ürünleri üretmiyoruz; aynı zamanda üreticilerimizin emeğini, toprağımızın bereketini artırmak için birlikte çalışıyoruz. "Ürettikçe var olacağız" anlayışıyla, üreticilerimizin yanında olmaya, onlarla birlikte güçlenmeye ve ülkemiz için en kaliteli süt ürünlerini üretmeye devam edeceğiz.