Merdivenden düştü, hayatını kaybetti

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir cafede bugün sabah saatlerinde bir kişi merdiven üzerinde iş yaptığı sırada düşerek hayatını kaybetti.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Gönyeli’deki bir cafede merdiven üzerinde iş yapan bir şahısın dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Detaylar gelecek…