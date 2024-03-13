“Meray Dürüst, memurluğa geri dönüyor”

‘Sahte diploma soruşturması’ kapsamında tutuksuz yargılanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü görevinden alınan Meray Dürüst’ün, Güzelyurt Kaymakamlığı’ndaki memurluk görevine geri döneceği ortaya çıktı.

Söz konusu bilgiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu açıkladı. Kıbrıs Postası’ndan Gökhan Altıner’in programına konuk olan Gardiyanoğlu, 3’lü kararname ile atanan kişilerin, görevden alınmaları halinde, atanmadan önceki görevine geri döndüğünü, bu kapsamda Dürüst’ün memurluğa döndüğünü ifade etti.

Öte yandan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bu sabah Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurduklarını ve Kamu Görevlileri Yasası’na göre polisin hakkında soruşturma başlattığı mukayyit, müdür ve benzeri üst düzey kamu görevlilerinin derhal kamu görevinden uzaklaştırılmalarını talep ettiklerini açıkladı.

Özersay “şu anda hakkında polis soruşturması olan isimleri sadece üst kademe yöneticisi makamından aldılar ama halen daha kamu görevlisi olarak görevde tutuyorlar, oysa bu durum Yasa’da da belirtildiği üzere kamuda sakınca oluşturmaktadır” dedi.

Özersay “Özetle geçici olarak kamu görevinden uzaklaştırılmaları gerekirken bu isimlere aslında kıyak çekilmiş olmaktadır ama Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yasanın gereğini yapacağına ve buna izin vermeyeceğine inanıyoruz, bu konunun peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Dürüst’ün, Güzelyurt Kaymakamı olarak görevlendirileceği yönünde bazı iddialar orta atılmıştı.

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevinden alınan Meray Dürüst'ün yerine bu sabah Naciye Berna Bayır atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan üçlü kararnameye göre Bayır, hafta başında göreve başlayacak.

Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla tutuklanmış, polis; “FF” olan; yani, kaldığı ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.