Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü görevinden alınmasının ardından Güzelyurt Kaymakamlığı’ndaki görevine dönen Meray Dürüst, kamu görevinden uzaklaştırıldı.

Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla tutuklanmış, polis; “FF” olan; yani, kaldığı ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit edildiğini açıklamıştı.

‘Sahte diploma soruşturması’ kapsamında tutuksuz yargılanan ve önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü görevinden alınan Meray Dürüst’ün, Güzelyurt Kaymakamlığı’ndaki memurluk görevine geri döneceği ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Meray Dürüst’ün kamu görevinden uzaklaştırdığını açıkladı, “Bundan sonra mahkeme karar verecek” dedi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da mahkeme kararını verinceye kadar isim vermeden Meray Dürüst’ün kamu görevinden uzaklaştırıldığını söyledi, İçişleri Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun olması gerekeni yaptığını kaydetti.

Özersay’ın tam açıklaması şöyle:

Bugün haftalardır üzerinde durduğumuz, ISRARCI olduğumuz konuda OLUMLU BİR SONUÇ alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yazısı ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kararıyla sahte diplomayı devlete sunup haksız yere maaş artışı aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan üst düzey bürokrat mahkeme kararını verinceye kadar KAMU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI. Bakanlık Müdürlüğü'nden alınmıştı ama kamudaki eski görev yerine döndürülmeye çalışılıyordu, bunun yasaya göre yanlış olduğunu açıklamış, Kamu Hizmeti Komisyonu’na şikayet dilekçesi vermiştik. İçişleri Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu olması gerekeni yani yasanın gereğini yapmışlardır.

PEKİ FİKRİ ATAOĞLU NEYİ BEKLİYOR?

Peki aynı durumda olan, hakkında polis soruşturması açılmış olan üst düzey diğer bürokratla ilgili olarak Turizm Bakanlığı NEDEN ADIM ATMIYOR? neyi bekliyor? Sayın Ataoğlu'na bir kez daha çağrı yapıyoruz: Kamu Hizmeti Komisyonu'nun size yasanın gerekleriyle ilgili yaptığı bilgilendirmenin gereğini yapın ve o bürokratla ilgili GEREKLİ ADIMI GECİKMEKSİZİN ATIN!

Demek ki neymiş? TAKİP EDİNCE, ISRARCI OLUNCA yasaların uygulanmasını sağlamak, SONUÇ ALMAK mümkün olabiliyormuş!