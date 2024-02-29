Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, görevden alındı.

Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla tutuklanmış, polis; “FF” olan; yani, kaldığı ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit edildiğini açıklamıştı. Meray Dürüst, teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacağı gün, YENİDÜZEN muhabiri Serap Şahin'e yönelik sözlü tehditte bulunmuştu.

Daha önce de yine aynı soruşturma kapsamında, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık görevden alınmıştı.

Çelebi Ilık hakkında da aynı suçlamalarla dava açılmış, polis; Ilık’ın 17 Ekim 2022 tarihinde işletme yönetimi yüksek lisansa öğrenci kaydının yapıldığını, derslere girmediği ve sınavları geçmediği halde 19 Haziran 2023 tarihinde, sisteme tüm derslerinde başarılı olduğu yönünde kayıt yapılarak yüksek lisans diploması hazırlandığının tespit edildiğini söylemişti.