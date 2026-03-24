Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yıllardır yapılmayı bekleyen ve ölümlü tarik kazalarına sebep olan Dağyolu’ndaki ‘başlamayan’ çalışmaların Eylül ayına kadar biteceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu’nun sorusu üzerine konuyla ilgili Meclis kürsüsünden konuşan Arıklı, aylar önce ‘Ankara’da ihalesi yapıldı’ dediği proje kapsamında ekiplerin adada olduğunu belirtti.

Çalışmaların başlaması için Nisan yağmurlarının bitmesinin beklendiği kaydeden Arıklı, “Herhangi bir sıkıntımız yok. Dağyolu’nun okulların açılacağı zamana yetiştireceğiz” dedi.

Arıklı, “2015’den beri sabrediyoruz. 1 ay daha sabredin. Merak etmeyin, Dağyolu Eylül ayına kadar bitmiş olacak” ifadelerini kullandı.