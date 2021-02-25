Mengi cinayetinde yeni gelişme... Nişanlı serbest, 'teyze' cezaevine

Lefkoşa’da 5 Şubat tarihinde evinde ölü olarak bulunan Halil İbrahim Mengi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Polis, derinleştirdiği soruşturmasında Mengi’nin nişanlısı S.C.’nin olayla bağlantısı olmadığını tespit etti.

S.C., mahkemeye çıkarılmadan serbest kalırken, C.O., teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının konuşma ve duyma engelli olmasından ötürü davayı anlayabilmesi için özel tercüman hazır edildi.

Polis, zanlının maktulü kendisine cinsel tacizde bulunduğu için kafasına keser ile vurarak öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

S.C., serbest C.O., cezaevine gönderildi…

Polis Müfettişi Fikri Sergil olayla ilgili bulguları hatırlattı. Sergil 5 Şubat 2021 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan ikametgâhın banyo odası içerisinde kafasına aldığı darbenin ardından yaşamını yitiren Halil İbrahim Mengi’nin cesedinin bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin soruşturma başlattığını belirtti. Sergil yürütülen soruşturma kapsamında evde birçok kan örneği bulunduğunu söyledi.

Sergil, zanlıların 6 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak 3 gün, 9 Şubat tarihin aleyhlerin 8 gün tutukluluk emri alındığını mahkemeye aktardı. Sergil alınan bu sürelerde içerisinde söz konusu ikametgâhta yeniden arama yapıldığını ve başka emarelerin de zapt edildiğini anlattı.

Polis, Zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğine işaret eden polis, S.C.’nin sağ kulağında sert bir cisim tarafından alınan darbeden kaynaklanan bir kesik tespit edildiğini vurguladı.

Sergil, C.O.’nun ayrıca gönüllü ifade vermek istediğini beyan etmesi üzerine ifadesinin tercüman aracılığı ile alındığını ve maktul Halil İbrahim Mengi’nin kendisine cinsel tacizde bulunması üzerine kafasına keser ile vurduğunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Müfettiş Sergil zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde cezai ehliyeti olup olmadığı yönünden kontrolden geçirildiğini söyledi. Sergil, emarelerin Türkiye Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini ancak henüz rapor temin edilmediğini dile getirerek, zanlının suçu tek başına bilerek ve isteyerek işlediğinin netleştiğini vurguladı.

Davalarını tutuklu bekleyecek…

Sergil, soruşturmanın tamamlandığına ve zanlının KKTC vatandaşı olmasına rağmen daimi bir ikametgâhının bulunmadığına işaret ederek, zanlının davaları görüşülünceye kadar mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının daimi bir ikametgahının bulunmaması, suçların ciddi bir boyutta olması, zanlı aleyhine bağlayıcı bir şahadetin sunulması, zanlının serbest kalması durumunda yagılamadan kaçma ve kamu düzeninin bozulma ihtimalinin olması nedeniyle davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.