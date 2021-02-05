LEFKOŞA’DA CİNAYET, 2 GÖZALTI

Devrim DEMİR

Lefkoşa'da ikamet eden 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi dün saat 16.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Polis olayın cinayet olduğunu açıkladı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde Mengi’nin başına aldığı çok sayıda darbe sonucu öldürüldüğü tespit edildi.

Yaklaşık iki yıl önce adaya geldiği öğrenilen Halil İbrahim Mengi’nin “nişanlısına” ait olduğu söylenen apartman dairesinde, nişanlısı ve teyzesi ile birlikte kaldığı öğrenildi.

Bölge sakinlerinden edinilen bilgide, Mengi ve nişanlısının dün öğle saatlerinde şiddetli bir tartışma yaşadıkları ve evde bağrışmalar olduğu öğrenildi.

“Çığlıklar atarak yardım istedi…”

YENİDÜZEN’in olay yerinde elde ettiği bilgide, Halil İbrahim Mengi ve nişanlısının son zamanlarda ciddi tartışmalar yaşadıkları ve seslerinin rahatsız edici boyutta olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı dün saat 15.30 sıralarında Mengi’nin nişanlısı balkona çıkarak çığlık attı ve eve birinin girerek, nişanlısının öldürüldüğünü bağırarak yardım istedi.

Bölgede sakinlerinin çığlıklar üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğünü arayarak olay yerine polis çağırdıkları öğrenildi.

Banyo odasında kilitli bulundu

Kısa süre içinde bölgeye çok sayıda polis gelirken, dairede yapılan ilk incelemede 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi’nin cansız bedeni banyo odasında bulundu.

Kapının kilitli olması sebebiyle banyo kapısının kırılarak içeri girdiği öğrenilirken, polis ilk nazarda Mengi’nin nişanlısı ve nişanlısının teyzesini ifadelerini almak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğüne sevk etti.

Evde çok sayıda şüpheli durum soruşturmayı derinleştirdi…

YENİDÜZEN’in polise yakın güvenilir kaynaktan edindiği bilgide Halil İbrahim Mengi ve nişanlısının kavgalarının mutfak kısmında başladığı öğrenildi.

Çıkan tartışma sonucu Mengi sert bir cisimle başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Mengi’nin cansız bedeni banyo odasına kilitlenirken, evin birçok noktasında delillerin yok edildiği tespit edildi.

Apartman dairesinde ve bölgesinde soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Mengi’nin öldürülmesi ile ilgili çok sayıda emare buldu.

Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz:

‘Başına çok sayıda darbe aldı. Olay cinayettir’

Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz, Halil İbrahim Mengi’nin öldürüldüğü evde uzun süre incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 4 saat olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulunulurken, mengi’nin cinayete kurban gittiği tespit edildi.

Olay yerinde yaptığı ilk tespitlerde olayın cinayet olduğunu doğrulayan Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz, maktulün başına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürüldüğünü doğruladı.

Polis soruşturması çok yönlü devam ediyor…

Polis, dün saatlerce apartman ve bölgede kalanlardan ifade aldı. Birçok noktada kamera görüntüsünü emare olarak aldı.

Halil İbrahim Mengi’nin kesin ölüm nedeni ise bugün yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek.

Cinayetle ilgili polis soruşturması sonucu Mengi’nin nişanlısı ve nişanlısının teyzesi ‘Adam öldürme’ suçlaması ile gözaltına alındı.