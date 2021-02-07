Mengi'nin ölüm sebebi belirlendi

Lefkoşa’da Cuma günü bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi’ye otopsi yapıldı.

Mengi’nin ölüm sebebi başına aldığı darbe sonucu “kesici / ezici ve küt kafa travması, çoklu kafa kemikleri kırıkları, beyin doku yaralaması ve beyin kanaması” olarak belirlendi.

Neler yaşandı?

Lefkoşa'da ikamet eden 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi, 5 Ocak tarihinde saat 16.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Polis olayın cinayet olduğunu açıkladı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde Mengi’nin başına aldığı çok sayıda darbe sonucu öldürüldüğü tespit edildi.

Yaklaşık iki yıl önce adaya geldiği öğrenilen Halil İbrahim Mengi’nin “nişanlısına” ait olduğu söylenen apartman dairesinde, nişanlısı ve teyzesi ile birlikte kaldığı öğrenildi.

Bölge sakinlerinden edinilen bilgide, Mengi ve nişanlısının dün öğle saatlerinde şiddetli bir tartışma yaşadıkları ve evde bağrışmalar olduğu öğrenildi.

Cinayetle ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı görülen zanlılar C.O., ve S.C., tutukluluk talebi ile dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.